Saulo Hernández, entrenador del Innova Chef, cree en la remontada ante Prat y está convencido de que el próximo lunes las miradas se dirigirán a su próximo rival en este play-off a LEB Oro, el Barcelona B. Así lo reconoció el técnico que insiste en que “me veo porque el primer paso para conseguir algo es visualizarlo y creerlo”. “La frase de ‘puede porque cree que puede’. Si no pensásemos que vamos a ganar a Prat, no habríamos entrenado como lo hemos hecho”. En este mismo sentido, el responsable del banquillo zamorano aseguró que esto es la parte más bonita del deporte “creer que vas a conseguir algo que a priori no debes hacer porque, siendo realistas, Prat nos ha ganado aquí con solvencia y vamos a su casa, donde no pierde desde hace meses y sobre el papel tiene un equipo mejor, pero el primer paso para ganar es creérselo y yo realmente pienso que tenemos posibilidades. Vamos a estar más semanas entrenando”.

El técnico también hizo un análisis del encuentro del domingo en el que los suyos no estuvieron al máximo nivel y a eso se agarran ahora, y es que puede que ahora, dando su mejor versión les valga para remontar. Lo que sí admitió Saulo es que “Prat demostró el domingo en el Ángel Nieto que estaba un paso por encima de nosotros, que había razones por las que ellos habían quedado segundos y nosotros octavos, pero siempre dijimos que necesitábamos llegar vivos al segundo partido y, aunque con una desventaja en contra suficiente como para tenerla en cuenta, estamos vivos, y el no ser favoritos y que ellos puedan tener la presión puede jugar a nuestro favor”, concluyó.