La zamorana Mirella Vázquez ha ido alcanzando poco a poco la élite del piragüismo femenino español como dejó patente durante la semana pasada con su destacada participación en los controles que realizó la Federación Española. La palista del club Fresno de la Ribera llama ya a las puertas de la selección española que competirá en las próximas citas internacionales para sumarse a las veteranas Laura Pedruelo y Eva Barrios que se mantienen al máximo nivel en sus respectivas especialidades de 1.000 metros y fondo.

Vázquez cumple una nueva temporada concentrada con la selección española preparando las pruebas de velocidad. El 200 parecía su prueba preferida pero al dejar de ser distancia olímpica deja muy abierto el hueco que dejará en el piragüismo español la posible retirada de la gran dominadora de la distancia en la última década que ha sido la gallega Teresa Portela, que competirá en los Juegos de Tokio por el último podio del K1 200.

Portela dejará muy abierto el panorama nacional de la velocidad que ahora será el 500, ya que no se vislumbra por el momento una clara sucesora, y en esa competición entrará de lleno Mirella Vázquez.

“El control nacional de la semana pasada me salió bastante mejor de lo que esperaba porque el 500 es una distancia que no tenía muy trabajada y conseguir el quinto puesto absoluto me pareció un gran resultado”, señaló en declaraciones a LA OPINION DE ZAMORA.

Vázquez inició el control nacional en el K2 500 absoluto junto a Teresa Tirado que no entraba dentro de sus objetivos aunque “queríamos salir y probar a ver qué tal” aunque pronto comprobaron que no podrían estar en cabeza de la regata. Fue la distancia que peor le salió a la zamorana.

La segunda prueba fue el K1 500 y en la semifinal, Mirella alcanzó el segundo puesto “pese a ser una serie muy dura” que le dió el pase para la final. El objetivo de estar la final colmaba ya sus aspiraciones pero consiguió un magnífico quinto puesto: “Fui a por todas y estoy muy contenta porque me salió bastante bien”.

Finalmente en el K2 200, ella sabía que alcanzar la primera plaza sería muy difícil ya que Carolina García y Sara Ouzande partían como claras favoritas, pero se encontraron muy a gusto en competición y firmaron un segundo puesto a tan sólo 4 décimas del primer puesto: “Preferíamos haber ganado pero es una segunda posición que está muy bien porque hemos estado muy cerca”.

Mirella Vázquez compitió también en el fin de semana en la Copa España de Velocidad en el K1 500 pero acusó el cansancio de las jornadas anteriores y no pudo alcanzar la final A, conformándose con el segundo puesto en la final B.

Para ella, no hay dudas de cara al futuro porque el 200 deja de ser olímpico de cara a los Juego de París y “me tocará entrenar el 500 quiera o no quiera”.

Por el momento, la piragüista zamorana no está clasificada para ninguna prueba internacional aunque no descarta que pueda producirse alguna baja. Continuará concentrada con la selección española en Sevilla: “Lo más importante de la temporada que era el selectivo ya pasó y ahora habrá que esperar. Si tengo suerte y puedo ir a alguna prueba internacional intentaré hacerlo lo mejor posible sin olvidar las competiciones nacionales que nos quedan”.

En principio, su intención es continuar esta temporada preparando el K2 con Teresa Tirado porque todavía pueden producirse diversas combinaciones para establecer qué palisas españolas competirán en las próximas citas internacionales.