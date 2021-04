El CD Zamarat jugará en un único grupo de 16 equipos en la temporada de su regreso a la Liga Femenina 2, según el acuerdo alcanzado por los clubes con la Federación Española de Baloncesto. Este único grupo jugará una liga a doble vuelta y el campeón conseguirá el ascenso directo a Liga Femenina, mientras que del segundo al noveno clasificados disputarán un play off que comenzará con una eliminatoria a ida y vuelta. Los cuatro equipos que superen esta eliminatoria jugarán la “final four” de la que saldrá el otro equipo que conseguirá el ascenso a la máxima categoría.

El CD Zamarat ha sido uno de los clubes que ha luchado por conseguir un único grupo con los mejores equipos de la segunda división frente a otros que propugnaban mantener una competición con dos o tres grupos como ocurría en la temporada pasada. En esta división de plata del basket femenino se encuadrarán los dos equipos descendidos de la Liga Femenina Endesa (Zamarat y AlQazeres), los diez conjuntos que disputaron la última fase de ascenso y no lograron su objetivo (Barcelona, Alcobendas, Celta, Extremadura, Lima Horta, UCAM Hairis, Advisoria Maresme, Ardoi, Sant Adriá y Real Canoe) y cuatro equipos invitados: Estepona, Paterna, Iraurgi y Granada.

De todas formas, esta composición es provisional todavía ya que pudiera haber algún club que renunciara a tomar parte en la competición.

La liga regular constará de 30 jornadas y comenzará muy pronto, el 28 de agosto, para finalizar el 9 de abril, con descanso en Navidades; y la final four se ha establecido en el fin de semana del 29 de abril al 1 de mayo de 2022.

Será complicado para los clubes conformar sus plantillas ya que la Federación tan sólo permitirá una jugadora extracomunitaria y será obligatorio además que, de forma permanente, haya siempre en cancha dos jugadoras de formación (españolas o extranjeras que se hayan formado en el baloncesto español desde las categorías inferiores). En todo caso, se sigue permitiendo fichar jugadoras de los paises comunitarios o “coconut”.

El CD Zamarat ha iniciado la confección de su nueva plantilla con el nombramiento como nuevo entrenador del extremeño Jacinto Carbajal que tendrá como ayudante a Nacho Domínguez, un técnico zamorano que se ha ganado un gran aprecio dentro del club naranja. El objetivo es conseguir la renovación de algunas de las jugadoras de la pasada campaña, pero no parece sencillo lograrlo ya que todas ellas mantiene la aspiración de seguir en la máxima categoría.

Mientras tanto, la Liga Femenina todavía no ha terminado y se prepara ya para el inicio de la gran final que enfrentará a Perfumerías Avenida y Valencia Basket.

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, aseguró que el Perfumerías Avenida, al que se medirán a partir de mañana en la final de la Liga Femenina, está completando una temporada espectacular pero reafirmó la ambición de su equipo de luchar por el título y recordó que “una final es para intentar ganarla”.

“Rápido o pronto, no lo sé, pero es nuestra primera final de la Liga y vamos a intentar pelearla. Vamos a intentar afrontar lo que hay, que son dos o tres partidos, no hay que plantearse de dónde venimos ni a dónde vamos, o de dónde viene Salamanca”, explicó en una rueda de prensa. “Las jugadoras están concienciadas e ilusionadas y el Salamanca llega también en un momento de hambre porque en una temporada espectacular aún no tiene un título pero está en un gran momento como ha demostrado en la Final Four de la Euroliga y en la semifinal de la Liga”, señaló.

Burgos no quiso repartir el papel de favorito ni decir quien “se pone la piel de cordero”. “No tengo ni idea, lo que tengo claro es que tienen más experiencias que nosotros, el primero el entrenador y también el club que tiene mucha experiencia”, remarcó.