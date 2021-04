Desde la retirada de Jaime Rosón, Zamora no había contado con un ciclista en el pelotón profesional y esta temporada cubrirá ese hueco Jorge Bueno que iniciará la competición este fin de semana en la Vuelta a Asturias, una carrera de primer nivel con un trazado muy exigente pero que se adapta a sus características como gran escalador.

Bueno se ha enrolado en el equipo Gios Kiwi Atlántico que dirige Enrique Salgueiro, una escuadra modesta que tendrá muchos problemas para encontrar hueco en las principales carreras del calendario español, pero que parte con una gran ilusión y con posibilidades de darse a ver de la mano del chipriota Andreas Miltiadis o de Xavier Cañellas, dos corredores muy contrastados. El ciclista de San Cristóbal de Entreviñas no quiere pensar en sus posibilidades ya que el salto al profesionalismo lo ha dado con el objetivo de disfrutar de la máxima categoría, de correr con los mejores ciclistas del mundo, y el primer reto será demostrarse a si mismo que tiene capacidad para hacerse un hueco en el pelotón profesional.

-¿Cómo llega al comienzo de la temporada en cuanto a preparación física? Me imagino que lo que más le preocupará es la falta de ritmo competitivo.

-Exactamente, el problema es que no he competido y en la Vuelta a Asturias va a correr gente como Nairo Quintana. Yo creo que he hecho bien el trabajo. Ahora lo que falta es adquirir el ritmo de competición, a ver lo que sale y a disfrutar de la oportunidad y de la experiencia de competir en profesionales. No pienso en llegar y en la primera carrera estar delante. De lo que se trata es de adaptarse a esta nueva categoría pero, sobre todo, de saber si estoy capacitado para este reto. Si no llega esa adaptación, pues no pasa nada porque este es otro mundo, es otra galaxia, aquí se vuela. He hablado con compañeros que me lo explican. La Vuelta a Asturias es una cosa pero si vas a una carrera de nivel World Tour pues ya es algo increíble.

-¿Ha notado mucho el cambio en cuanto a la carga de entrenamientos que ha tenido que realizar hasta el momento?

-Haces más carga, más horas, pero tampoco varía mucho. Se trata de aumentar la carga y la duración de los entrenos pero sí que se nota.

-¿Cómo se ha desarrollado esta pretemporada? ¿Ha podido entrenar con el equipo o con otros ciclistas de su nivel?

-No he podido entrenar con nadie porque la situación del equipo es la que es y tampoco hay presupuesto para realizar largas concentraciones. A un equipo continental le cuesta mucho conseguir pruebas del calendario en las que competir. El presupuesto es muy limitado y lo único que podemos hacer es correr cuando nos invitan. Además en mi equipo hay varios corredores extranjeros que todavía están en sus países y el tema del covid también ha complicado mucho las cosas.

-¿Qué equipo va a presentar el Gios Kiwi Atlántico en la Vuelta a Asturias?

-Seremos seis o siete corredores. Por el momento no sabemos muy bien el estado de cada uno porque no hemos podido correr juntos, pero confiamos en el chipriota Andreas Miltiadis que ya posee experiencia y debe de ir muy bien, según me ha explicado mi director. El objetivo es que pueda alcanzar un “top 20”. Luego está Xavi Cañellas que ya destacó en el Caja Rural, Juan Belandia, José Manuel Gutiérrez “El Gallu”…

-Los equipos modestos tampoco pueden formar una plantilla muy amplia.

-Creo que somos diez o doce pero, con un calendario tan reducido, tampoco puedes permitirte tener más corredores porque las carreras son escasas y no es necesario rotar.

-En principio, el trazado montañoso de la Vuelta a Asturias se adapta perfectamente a sus características como escalador.

-Será muy duro. La primera etapa son 185 kilómetros, 200 la segunda y la tercera es más corta pero acaba en el alto de El Naranco, en Oviedo. Yo nunca he hecho tres etapas seguidas tan largas y duras. En principio se adapta a mis características pero no sé ni dónde voy a estar pero estoy seguro que delante no voy a terminar porque, además, la mayoría de los rivales vienen de competir ya y se encuentran en mucho mejores condiciones. Lo que busco es intentar disfrutar de la experiencia y seguir compaginándolo con mis estudios, con el máster que estoy haciendo desde casa.

-¿Qué otras carreras tiene el Gios Kiwi Atlántico programadas a corto plazo?

-La siguiente será la Challenger de Mallorca que este año tendrá un nivel altísimo con seis equipos World Tour y los mejores continentales. Son cuatro días, pero tres muy duros. Luego, auque todavía no es fijo, sería la Vuelta a Murcia la semana siguiente, con tres equipos de primer nivel. Este año la Vuelta a Castilla y León será en julio pero tan sólo habrá un día de competición, por desgracia.

-¿Esta adaptado ya al nuevo material que le ha facilitado el equipo?

-Llevo ya cuatro o cinco meses entrenando con la nueva bici, pero al final lo que cuenta son las piernas.