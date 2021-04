Lo primero que quiso hacer Movilla al término del encuentro fue “felicitar al Burgos por la victoria, por el campeonato y por su gran temporada”. El entrenador del Zamora dejó claro que “el resultado siempre es justo en el fútbol”. “Han sido superiores, no hemos tenido la capacidad de tener claridad en el juego, una salida limpia... y ante un equipo como el Burgos con tan buenos futbolistas en el duelo, en el balón dividido eran vencedores y ahí teníamos pocas opciones de sacar algo positivo. La buena presión del Burgos y la falta de claridad nuestra, algo imprecisos y otras veces con un tono bajo de ritmo, ha originado que el Burgos haya sido superior”. No obstante, se lamentó de que “ha habido algún momento con el 1-0 que tuvimos ocasiones para meternos, pero lo cierto es que el Burgos ha sido superior de inicio a fin, y el resultado refleja la superioridad”.

Sin embargo, tras el partido, lo más importante para el técnico era el estado de Raúl Vallejo, que tuvo que retirarse en la primera parte. Movilla admitió que “tiene mala pinta, es la rodilla. Pensábamos que era el golpe, pero no, y dudo mucho que pueda estar en estas dos jornadas”. Asimismo, comentó que Piña también está con problemas, aunque “soy algo más optimista”.

Son dos malas noticias en una plantilla que ha sufrido muchas adversidades en forma de lesión este año, pero el técnico dejó claro que “mientras haya once trataremos de dar el máximo. Quiero agradéceles lo que hacen y que ponen el riesgo hasta su salud en un derroche de pundonor”.

A partir de ahora, y tras admitir que “aunque duele en el orgullo” a veces hay que admitir que un rival ha sido mejor, sí subrayó que en estos dos encuentros que quedan “vamos a darlo todo y que la clasificación nos ponga donde merezcamos”. “Hay una clasificación que no sale en los periódicos, y en esa hay pocos equipos por encima del Zamora”, comentó en alusión a los valores que defiende su equipo.