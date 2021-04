Dura derrota la cosechada esta tarde por el C.D. Benavente en un nuevo derbi provincial donde los de José Coco no consiguieron igualar la intensidad de los de Pablo Cortés que pudieron irse de Benavente con más de media docena de goles a favor. Y es que el encuentro disputado en el Luciano Rubio solo tuvo un color, el blanco del C.D. Villaralbo. Ya en el inicio del partido se veía que los tomateros no conseguían frenar el avance de sus rivales, que en el minuto siete se adelantaban con un remate de cabeza de Iván que sobrepasaba a Jesús. Los de Benavente no supieron reaccionar al gol visitante y a duras penas conseguían seguir el ritmo de sus rivales que, con el resultado a favor, movían el balón con fluidez gracias a la confianza del marcador. En un nuevo centro lateral, Emmanuel estuvo a punto de poner el segundo tanto, pero su remate se fue por encima del larguero.

Ya en la segunda mitad, el Benavente no solo no conseguía llevar peligro a la portería visitante, sino que veía como el Villaralbo perdonaba el segundo tanto con dos ocasiones en las botas de Iván. En el minuto 13 de la segunda mitad, Miguel cometía penalti sobre Abel e Iván se encargaba de anotar su segundo tanto de la tarde. Una distancia en el marcador que aumentaría tras una gran jugada personal en banda izquierda de Emmanuel, que tras dejar atrás a varios defensas y llegar a línea de fondo, ponía un centro que introducía en su propia portería Santamaría. Un doloroso 0-3 en el marcador y la sensación de que el conjunto rojillo no tenía capacidad de reacción. Cobreros recortaría diferencias a la salida de un córner después de un centro chut de Ethan que golpeaba en la pierna del dorsal 10 del C.D. Benavente. El gol local dio paso a uno mejor versión tomatera que comenzó a presionar más arriba a su rival dificultando en ocasiones la salida del balón.

En el minuto 75 de partido, una gran jugada individual de Daniel ponía el cuarto gol visitante y certificaba la victoria visitante dejando tocado al Benavente que ve como pierde su imbatibilidad después del cambio de técnico y se alejan los puestos altos de la clasificación.