El club Rítmica Benavente se ha clasificado para disputar el Campeonato de España Base individual tras su buena actuación celebrado en Ávila donde se desplazó con cinco gimnastas.

Siguiendo unas medidas sanitarias muy controladas por la organización, las primeras en participar fueron las participantes juveniles. Así, Victoria Vaquero, una de las gimnastas más veteranas del club, logró un segundo puesto con su ejercicio de mazas, asegurándose su plaza para el Nacional.

En categoría juvenil 2004-05 participaron Alicia Pascual y Carla Ferreras. La primera de ellas logró una plaza el Campeonato de España mientras que no tuvo tanta suerte Carla, a la que, a pesar de realizar un buen ejercicio, la nota de su ejercicio no le acompañó, quedándose a las puertas.

Claudia Vaquero, en categoría cadete 2007, logró una sexta plaza con un ejercicio sin fallos graves, clasificándose para el Nacional. Y para cerrar la competición del Rítmica Benavente Carla López en categoría infantil 2008, se estrenaba en este nivel de competición, y a pesar de los nervios y el poco rodaje que ha tenido, supo gestionar de forma inteligente los fallos, logrando una 15 plaza, quedando muy satisfecha y motivada para intentar el próximo año, hacerse con una plaza para el nacional.

Desde la entidad recordaron que “ha sido un año complicado entrenando desde casa durante varios meses e intentando no perder la ilusión. El Ayuntamiento de Benavente siempre ha estado apoyando el deporte y con la Rítmica, no ha sido menos. Cumpliendo las medidas de aforo e higiénico-sanitarias, el club ha podido entrenar en las instalaciones municipales durante los últimos nueve meses, aunque no con todas las edades y niveles de competición, según marcaba la normativa nacional”.

En el próximo mes, además del Nacional que se celebrará la primera semana de junio, el club se está preparando para el Regional de gimnastas Promesas y la Liga Autonómica de gimnastas base y promesas.