El deporte zamorano trata de mantenerse ajeno a la polémica que se ha generado en el piragüismo capitalino, desde donde han mostrado su descontento con la gestión que el Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de Deportes, realiza sobre las instalaciones municipales de la que los clubes hacen uso, sobre todo al considerar excesivas las tasas por el uso del gimnasio del Centro “Emilio Merchán” que van, según el edil responsable de 0,27 a 0,60 euros por hora y persona. Desde la Delegación de Piragüismo insisten en que no pueden hacer frente a unos gastos que antes no tenían y recuerdan que son un deporte amateur que no puede acogerse a horarios concretos. En mitad del conflicto aparece el Salvamento Dragones, una entidad que a pesar de ser de Salvamento y Socorrismo utiliza las mismas infraestructuras: hangares para guardar el material, algo que hasta ahora es gratuito, y el gimnasio, además de el caso de los socorristas, la piscina.

“Como club me gustaría que me subvencionaran más y que el uso de las instalaciones fuera gratuito, claro que sí, pero no es así, y lo único que decimos es que, si hay tasas, son para todos”. Así de firme se mostró el técnico responsable del Dragones, Óscar Vaquero, quien recordó que ellos siempre han pagado por la utilización de la piscina y el gimnasio y tiene claro que “o pagamos todos, o nadie”, además de recordar que otros clubes de la ciudad también pagan por los pabellones.

Sobre los precios establecidos, Vaquero sí explicó que a él personalmente no le parecen unas tasas excesivas puesto que para su club suponen “unos 16 o 20 euros al mes”, aunque dejó claro que cada uno tiene sus propias circunstancias. “Meto poco gimnasio, unos dos días a la semana, no sé el caso de los demás, y ahí no me voy a meter”, indicó el zamorano. Sin querer entrar en más historias y huyendo de cualquier enfrentamiento, el responsable del Dragones sí consideró más importante el hecho de no tener en todo momento un baño disponible dentro del Centro Municipal, algo que desde el Ayuntamiento achacan a que no se puede tener un trabajador tantas horas ni servicios constantes de desinfección pero que él considera básico, y así lo ha manifestado.

Lo único que por ahora parece claro es que todos los que cuentan con hangares pondrán cambiarse dentro, algo que también estaba en las demandas de los piragüistas. Además se espera que a partir de la próximas semana se puedan acercar posturas entre las partes, una vez los responsables de los clubes regresen de Trasona (Asturias) donde hay actividad hasta el domingo.