La tenista grancanaria Carla Suárez ha anunciado este jueves que ha superado el linfoma de Hodgkin que le detectaron en septiembre de 2020, y que, pese a las revisiones preceptivas a las que deberá someterse en tres meses, prevé volver al circuito profesional para jugar Roland Garros.

La deportista canaria ha informado en un comunicado de que este jueves ha completado satisfactoriamente en Barcelona el tratamiento de quimioterapia y radioterapia pautado para tratar el tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico que le fue diagnosticado el pasado.

"Es otro paso adelante en este largo camino. Hoy, por fin, termino el tratamiento y ya puedo decir que he superado el linfoma. Han sido unos meses distintos, donde he tenido que afrontar una realidad que no conocía de primera mano. Teniendo disciplina y escuchando en todo momento el consejo médico, se han puesto las bases para superar la enfermedad", ha manifestado la tenista.

Como marca el protocolo sanitario para este tipo de patologías, Carla Suárez tendrá que realizar una revisión preventiva dentro de tres meses para controlar la evolución posterior al tratamiento.

"Quiero aprovechar para mostrar mi gratitud infinita a los sanitarios que nos cuidan día a día, especialmente al personal médico que me ha dado confianza y esperanza en todo momento durante mi lucha. Ese factor humano es fundamental para salir adelante en momentos así y me siento afortunada por haber contado también con ese apoyo. Mucha fuerza y muchos ánimos también a los que siguen en la lucha", ha afirmado la deportista.

Suárez también ha agradecido "a todas las personas que le han enviado palabras de ánimo, le han hecho llegar mucha fuerza y le han dado mucha energía" durante estos meses y a "los aficionados que le han trasladado palabras de cariño a través de las redes, a los medios que se han acercado para mostrarle su apoyo en un momento complicado. Todos me han hecho sentir acompañada y han contribuido a que este camino fuera más llevadero", ha asegurado.

En su ánimo por regresar a la competición y poner el broche a su carrera deportiva en las pistas, la tenista ha desarrollado un plan de entrenamiento progresivo desde el pasado mes de marzo.

Sujeto a la evolución física de las próximas semanas, la grancanaria mantiene la ilusión de volver al circuito profesional para disputar el torneo de Roland Garros, donde ha garantizado su acceso directo y cuyo cuadro principal comienza el próximo domingo 30 de mayo.