El piragüismo zamorano está en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Zamora y días después de que comenzase la polémica, las posturas siguen sin acercarse. Tras conocer el malestar que existe entre los clubes por la gestión municipal y el hecho de tener que pagar “costes inasumibles” por el gimnasio, el concejal del área tomó la palabra para indicar que los precios iban de “0.27 a 0.60 por el uso del gimnasio”, además de recordar las ayudas hacia este deporte y sus palistas.

Horas después es el delegado Provincial, Rubén García Pedruelo, quien alza la voz y asegura que “nos piden 8 euros por una hora de gimnasio. Sí es cierto que, si vamos 30 personas sale a 0,27 euros, pero eso nunca puede suceder porque esto es un deporte amateur y cada uno tiene sus horarios por trabajo o estudios”.

Sobre este mismo asunto, García Pedruelo insistió en que “si nos marcaran el precio a 0,27 euros siempre por persona, no pondríamos pegas, pero no es así”. “Pedimos algo justo y acorde con la realidad”, añadió el delegado que sí reconoció que hasta ahora disfrutaban gratis de estas instalaciones.

El responsable del piragüismo zamorano quiso dejar claro que “no es que lo queramos gratis, aunque eso sí sucede en otras ciudades, pero nosotros no vivimos de esto. A lo mejor otros clubes, que son profesionales, pueden asumirlo, pero nosotros no sacamos ningún rédito personal”. Asimismo, hizo mención a un decreto de Alcaldía reciente en el que “nos dicen que no podemos usar los hangares para cambiarnos”.