Los clubes de piragüismo de Zamora han denunciado diversas "penurias y represalias" ante los reiterados silencios "que estamos obteniendo por parte del Ayuntamiento de Zamora, a los escritos presentados por la Delegación Provincial de Piragüismo de Zamora en representación de la totalidad de los clubes de Zamora capital, en referencia al Centro Municipal de Piragüismo “Emilio Merchán” de Zamora. De esta forma, los clubes de la Zamora convocan "una manifestación pública para ver si se dan cuenta los dirigentes de nuestro Ayuntamiento de Zamora que no pedimos las cosas por mero capricho y que están dañando de manera muy seria el piragüismo zamorano, llevándolo de esta manera a su desaparición".

Reunidos el pasado jueves, los clubes decidieron "hacer público e informar a la sociedad zamorana, a través de los medios de comunicación locales y autonómicos y redes sociales el malestar del piragüismo zamorano, de las penurias y represarías que nos estamos encontrando" y explican que "durante más de un año hemos tenido que cambiarnos en la calle, al no facilitarnos desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, ni vesturios ni servicios para poder cambiarse los deportistas al salir del río, y en muchas ocasiones incluso tener que realizar las necesidades fisiológicas en la calle".

También añaden los piragüistas que no han podido entrenar en condiciones al no poder disponer de la Sala de Musculación del Centro Municipal de Piragüismo “Emilio Merchán” ya que se encuentra cerrado, "una instalación que fue creada para los piragüistas y con el esfuerzo, sacrificio y resultados conseguidos por dichos deportistas".

Una vez abierta la instalación, los clubes señalan que "desde la Concejalía de Deportes, nos ofrece acceder a la Sala de Musculación, pero pasando de no tener tasas a imponernos unas tasas que son inasumibles para los clubes de piragüismo, y más en los momentos sociales que estamos viviendo en los que muchas familias no pueden hacer frente a gastos extraordinarios y menos con las ayudas irrisorias que reciben los clubes de piragüismo que en muchas ocasiones tienen que quedarse en casa sin poder acudir a competiciones por no poder costear los desplazamientos".

Los clubes de piragüismo "en ningún momento" se niegan a pagar una tasa por la utilización de la sala de musculación del Centro de Piragüismo, a pesar de que la instalación se creara para y por el piragüismo, pero entendemos que tienen que ser asumibles y con las mismas bonificaciones que se tienen en otras instalaciones deportivas municipales".