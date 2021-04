El entrenador de la Cultural Leonesa, Íñigo Idiákez reconoce que el partido de mañana en al Ruta de la Plata contra el Zamora CF será muy difícil para su equipo, pero también se muestra convencido de que ha superado el mazazo de la derrota contra el Celta B y volverá a ser el que consiguió la clasificación para esta fase de ascenso.

La Cultural Leonesa ha anunciado las bajas de Julián Luque y Cristian Galas para mañana pero hay varios jugadores dudosos todavía: “No me gusta dar información a los rivales -explicó Idiákez-. Quedan 24 horas para ver si pueden llegar todos, y creemos que van a poder llegar, incluso Samu Araujo. Lo que no sabemos es si van a estar al cien por cien. Habrá que valorar porque el partido contra el Zamora es una final, pero tenemos otras tres finales que son otros nueve puntos”, con lo que anuncia que no piensa arriesgarse a forzar la recaída de alguno de sus hombres ya que “tenemos que tener la cabeza fría, sabiendo lo que nos jugamos. Estas 24 horas son muy importantes para nosotros, para valorar cómo están algunos jugadores pero espero tenerlos a todos menos a Galas y a Luque. Es menos de lo que esperábamos en un principio, pero a este fin de semana no llegarán ninguno de los dos”.

Respecto al Zamora CF, Idiákez recordó que “a partir de ahora, todos son equipos muy sólidos. Era el de la semana pasada, es éste y serán los tres siguientes, pero sabemos lo que nos jugamos, sabemos lo que queremos, que es ganar todos los partidos y vamos a intentar hacer nuestro fútbol otra vez. Hemos corregido errores, la gente está con muchas ganas de intentar enmendar los errores que cometimos, de volver a ser nosotros otra vez. Hemos trabajado muy bien durante la semana, tengo cero quejas de lo que hemos hecho, incluso hoy hemos trabajado mucho”, añadió el técnico vasco que muestra un gran respeto hacia el Zamora CF al que calificó ayer como “un equipazo, complicadísimo de ganarle en casa aunque últimamente no ha tenido los resultados deseables. Llevan tiempo con un entrenador del que todos los informes que tengo son muy buenos, tienen un bloque que llevan desde hace tres años juntos lo que les hace ser muy fuertes, pero nosotros creemos mucho en nosotros, estamos convencidos de que podemos ganar, lo vamos a intentar por todos los medios, vamos a ir con un plan y espero que sea el plan bueno para poder ganar el partido”. Idiáquez no quiere reconocer que va adaptar el juego de su equipo al Zamora CF aunque asegura que “lo que siempre hacemos es estudiar al rival pero siempre tenemos también la idea clara de lo que queremos. Desde el primer día que llegué aquí he intentado cambiar poco, inclusive el otro día y no nos salió bien pese a que siempre presionamos arriba. Queremos ser protagonistas, tener el balón y crear ocasiones. No nos salió lo que queríamos” y respecto al Zamora, el entrenador de la Leonesa ha estudiado “las fortalezas que pueden tener ellos y vamos a ir con la idea de siempre que es ganar, atacar y crear ocasiones. Siempre corregimos detalles que en estos partidos tan importantes pueden inclinar la balanza hacia uno o hacia el otro”. “Tenemos otra vez las cosas claras, el equipo ha trabajado muy bien, tácticamente sabemos lo que vamos a hacer y siempre con nuestro estilo que es ir a ganar los partidos, ir a atacar y crear ocasiones. En eso no hemos cambiado nada. Unos días te sale bien y otros días te sale mal pero la idea mía como entrenador es la misma”.

“El Celta B es completamente distinto al Zamora, si tienes un día malo te puede pintar la cara. Hasta el minuto 70 no estuvimos bien pero tampoco muy mal. Pensábamos que un partido largo nos podía beneficiar, pero no nos benefició. Creemos que el Zamora va a ser completamente diferente pero vamos con la misma idea que es ganar”, añadió.

Respecto al carácter ofensivo de la Cultural, Idiákez puntualizó que “a veces hemos sido muy ofensivos y hemos mantenido la portería a cero aunque las bajas de Rodas o de Julen Castañeda, son importantes. Tenemos que seguir con la misma idea, pero creo que el equipo va a estar bien tanto ofensiva como defensivamente. Siempre que hemos sufrido un varapalo, hemos reaccionado muy bien, y hemos hablado mucho durante la semana, somos conscientes de lo que nos jugamos y creo que el nivel de darlo todo va a ser muy alto, eso es lo que les pido a mis jugadores”.

“Movilla lleva tres años trabajando con el grupo , los jugadores saben lo que quiere el entrenador, están a muerte con él, son muy intensos, compiten muy bien, son muy buenos a balón parado, pueden manejar el balón largo y también asociarse, hay jugadores que son de Zamora… va a ser duro, muy duro -aseguró el ex de la Real Sociedad-. Es un equipo al que cuesta muchísimo hacerle goles y ellos siempre te hacen ocasiones. Va a ser un partido del nivel de esta fase en la que ya están los mejores y ahora tocar competir a ese alto nivel. Nos tenemos que centrar en nosotros, en reaccionar, en pelear, en los pequeños detalles, en todo lo que nos espera allí. Los vi contra el Villarreal y es un campo en el que la gente aprieta mucho, muy bonito para jugar y esas cosas hay que manejarlas”, concluyó Idiákez.