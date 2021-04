El Perfumerías Avenida luchará a partir de hoy viernes (20.00 horas) en Estambul por lograr su segunda Euroliga y se enfrentará a un serio y fuerte Sopron húngaro en las semifinales de la Final a Cuatro de la máxima competición europea, su tercera participación de una fase final. Las salmantinas, entrenadas por Roberto Íñiguez, llegan a Turquía repletas de optimismo, tras una temporada brillante -pese a perder la Copa de la Reina- y con unos resultados esperanzadores: solo ha perdido dos partidos en todas sus competiciones: uno en la Liga española y otro en la Copa de la Reina. Y ahora tienen en sus manos la posibilidad de reeditar el éxito logrado en el año 2011, de la mano de Lucas Mondelo, cuando ganó la Euroliga.

El Perfumerías Avenida llega a Estambul con todas sus jugadoras, a excepción de Gajic, sin lesiones, aunque tal y como reconoció Roberto Íñiguez en rueda de prensa el pasado martes, antes de viajar a Turquía: “no llegamos como me gustaría, con la chispa y preparación que me gustaría. Pero hay que adaptarse y no utilizarlo como excusa”. De la mano de la capitana Silvia Domínguez, que ya ha ganado tres Euroligas consecutivas con tres equipos diferentes (Avenida en 2011, Ros Casares en 2012 y Ekaterinburgo en 2013), el conjunto salmantino buscará mantener esa línea de éxitos que les ha llevado a que Roberto Íñiguez y Lou Samuelson hayan sido galardonados como mejor técnico y mejor ala-pívot de la Euroliga.

Con anterioridad a este partido, jugarán el Fenerbahce turco y las rusas del Ekaterinburgo, que están dirigidas por otros dos técnicos españoles, Víctor Lapeña y Miguel Méndez, respectivamente.