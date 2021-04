La Juez Única de Competición de la Federación Española de Fútbol por fin ha hablado. En su resolución, respecto del encuentro del pasado domingo entre el Valladolid Promesas y el Zamora CF (2-1), ha decidido suspender con dos partidos de sanción al portero del Zamora CF, Moha, que vio la tarjeta roja desde el banquillo, y con otros dos al delantero Sergio García.

En el caso del portero, deberá abonar además una multa de 90 euros por protestas al árbitro, mientras que el delantero zamorano tendrá que pagar 584 euros en concepto de sanción por “actitudes de menosprecio o desconsideración” hacia López Vila.

Desde el club se presentaron alegaciones respecto a lo reflejado en el acta arbitral que no han sido consideradas por la Jueza de Competición.

La parte más positiva de la resolución es que finalmente no serán sancionados Coque y Juanan, que sí aparecían en el acta arbitral como autores de frases de menosprecio. Sobre este asunto en la resolución final se lee que “sí está de acuerdo esta Jueza de Competición con la cuarta y última de las alegaciones” respecto a los señores “Coque Pérez (Coque) y del Álamo Cruces (Juanan). Dado que ninguno de ellos está en posesión de una licencia federativa expedida por la RFEF, no cabe sino concluir que los mismos no están sujetos a las normas disciplinario deportivas aprobadas por la misma”.