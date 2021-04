Lo ocurrido en el encuentro de este domingo entre el Real Valladolid Promesas y el Zamora CF (2-1) ha levantado ampollas en el club del Duero. Son muchas las voces (tanto dentro como fuera del club) que han cuestionado la actuación de López Vila, árbitro que dirigió el derbi regional, y que creen que condicionó el encuentro perjudicando al Zamora CF. Son varias las decisiones que desde el Zamora CF opinan que marcaron de forma clave el duelo en el anexo de Zorilla, aunque las más flagrantes son la posible mano en el gol del local Fran Álvarez en el momento previo a gol que supuso el empate a uno en la recta final de la primera parte; el reclamado penalti sobre Coscia, que nunca se pitó, y la rigurosa pena máxima que se decretó en contra de los de David Movilla, que supuso el definitivo 2-1.

Ante esta situación, y al considerar que se marcó el encuentro con estas decisiones, desde el Zamora CF se va a emitir un escrito a la Federación Española de Fútbol para mostrar su parecer sobre lo ocurrido. En el texto van a relatar no solo estas tres jugadas clave sino otras cuestiones como “las tarjetas recibidas que también van haciendo mella durante el partido”. “Nosotros vamos a enviar un resumen del partido con lo que creemos que salimos perjudicados. Sabemos que no va a cambiar nada pero que quede claro que no nos vamos a dejar”, indicó el director deportivo.

En este sentido, César Villafañe aseguró que “lo hacemos sobre todo por los jugadores porque estaban destrozados tras el encuentro, algunos hasta lloraban de impotencia en la comida”, añadió el responsable rojiblanco. No obstante, después del encuentro, el entrenador no quiso atribuir la derrota al colegiado, y eso lo dejó muy claro Movilla.

Asimismo, en la entidad estarán pendientes del Juez Único de Competición sobre las sanciones que puedan recibir Sergio García y los lesionados Coque y Juanan. López Vila reflejó en el acta haber recibido improperios por parte de los tres jugadores del tipo “eres un sinvergüenza” u “os habéis cargado el partido”.

Con este resultado el equipo es ahora mismo quinto en la clasificación con 31 puntos, uno más que Unionistas de Salamanca que aún no ha puntuado en esta segunda fase. Los de Movilla todavía tienen opciones, tal y como recuerda Villafañe, de asaltar uno de los tres primeros puestos que darían opción a pelear en la fase de ascenso a Segunda A. De hecho, los zamoranos tienen la tercera posición, que ahora mismo ocupa la Cultural Leonesa, a solo tres puntos por lo que el partido del domingo ante los leoneses en el Ruta de la Plata (18.00 horas) es vital para sus intereses. Como líder destacado está el Burgos (43), seguido del Promesas que suma 36, Leonesa (34) y Celta (33), que ya se quedaría fuera.

En cuanto a otras cuestiones, en la entidad esperan poder recuperar jugadores de cara al próximo derbi. Así, habrá qe ver cómo progresan de sus dolencias Pedro Astray, Abel Conejo y Nico Delmonte aunque no será hasta finales de semana cuando se confirme si podrán ser o no de la partida.

