“Sacar este año el equipo adelante ha sido brutal”, aseguró Saulo Hernández, entrenador del Innova Chef, en declaraciones a LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA aludiendo a las diversas circunstancias negativas que ha tenido que superar el técnico zamorano tanto del ámbito deportivo como personal. Además, el final de esta primera parte de la temporada ha sido complicado ya que el Innova Chef ha tenido que ganar “los dos últimos partidos que eran muy difíciles. Seguimos un año más con muy pocos medios y si jugamos finalmente el play off, qué más tenemos que demostrar”, añadió Hernández Bris.

Respecto al partido de ayer, Saulo Hernández explicó que “el partido contra Morón se desarrolló dentro de lo esperado porque es un equipo que cambia mucho en sus partidos en casa donde es muy fuerte. En su pabellón, y pese a las restricciones de entrada por el covid, la presión es muy fuerte para los árbitros y si queríamos tener opciones de ganar, había que hacer un buen partido”. Afortunadamente, esta vez el Innova Chef rompió su racha negativa y volvió a ganar porque “hemos sido un equipo sólido, siempre hemos ido por delante y, cuando ellos apretaron al final, mis jugadores no perdieron la cabeza, no les ha temblado la mano al tirar y han acertado con los tiros libres”.

Saulo Hernández califica como “muy buena” esta novena posición que ocupa el Innova Chef en la clasificación “ya que asegura el objetivo que teníamos de lograr la permanencia, pero todavía podemos jugar el play off, siempre que Melilla no gane tres de los cuatro partidos que tiene todavía aplazados. De lo contrario, daríamos por finalizada la temporada, pero si nos clasificamos tendríamos como rival a El Prat en el play off de ascenso, una eliminatoria a ida y vuelta”.