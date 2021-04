El fútbol sala zamorano vivió un fin de semana de sin sabores en el que las mejores noticias vinieron la de mano de los conjuntos que militan en la Liga Regional Femenina ya que tanto el Caja Rural Alefran como el Caja Rural Atlético Benavente ganaron sus envites correspondientes a la duodécima jornada de campeonato.

El Caja Rural Alefran se impuso, con más sufrimiento del esperado, al Carbajosa en un duelo que se decantó por 3-2 en favor de las del River Zamora. Con un aforo muy reducido, de 25 personas, las zamoranas salieron desde el principio a presionar muy arriba a su rival para intentar robar lejos de su portería y generar ocasiones. Guion que también usaron sus adversarias, dando lugar a un vibrante primer acto que acabó con 2-1 en el marcador siendo Lara y de Anastasia las goleadoras locales. A la vuelta de vestuarios, Montalvo acabó marcando un gol decisivo pues Carbajosa nunca se dio por vencido y luchó por empatar el duelo hasta el final. Desenlace al que se llegó con 3-2 en el marcador.

Por su parte, el Atlético Benavente también ganó en la difícil cancha del Bupolsa (5-7) en un duelo vibrante y cargado de goles que acabó por resolverse en los últimos minutos. Las blanquiazules abrieron el marcador con dos tantos de Alexia y Miriam pero nunca pudieron sentenciar definitivamente a un Bupolsa que amenazó con remontar en los últimos minutos tras reaccionar y ponerse 3-5 en el marcador. Sin embargo, dos tantos de la benaventana Alba en los últimos segundos del envite cerraron el triunfo de las visitantes.

Mala jornada de los juveniles masculinos

Las buenas noticias no tuvieron continuidad en las competiciones masculinas ya que, tanto el River Zamora de División de Honor Juvenil como el Racing Zamora de la Liga Regional Juvenil fueron incapaces de resolver sus encuentros de forma positiva y cayeron derrotados ante rivales más acertados.

El Alimentos de Zamora cayó derrotado en su visita al Concello de Guitiriz, que se coloca ahora líder del grupo de lucha por la salvación, resultado a pesar del cual los zamoranos siguen lejos del descenso. El cuadro de Javi Cala se estrelló contra el muro gallego, un conjunto muy trabajado que supo esperar en media cancha y aprovechar los errores zamoranos para ponerse 2-0 muy pronto, renta que amplió justo antes y después del descanso. Con el 4-0 en contra, los zamoranos se prepararon para poner en práctica su juego de portero - jugador. Una apuesta que permitió a los blanquinegros reducir diferencias gracias a los goles de Óscar y Zapo, pero no ganar un encuentro que acabó con 6-2 como tanteo.

Por su parte, el Racing Zamora no pudo obtener un resultado positivo en su desplazamiento a tierras vallisoletanas donde se enfrentó a un resolutivo Tierno Galván B que se impuso por 8-4 en un duelo que arrancó muy igualado pero que resultó bastante plácido para los locales a partir del descanso. Pese a encajar un gol en el primer minuto de juego y recibir el 2-1 poco después, el cuadro zamorano firmó una excelente primera mitad y con los tantos de Miguel Fernando y Álvaro Vallejo alcanzó el descanso con tablas en el marcador. Un buen resultado que no fue capaz de mantener en un segundo acto en el que, pese a responder al 3-2 con un tanto de Branimir, no pudo igualar el acierto mostrado por Tierno Galván B en los siguientes minutos.