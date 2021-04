El Villaralbo vio cortada su buena racha y no pudo encadenar la tercera victoria consecutiva en su visita a tierras salmantinas, donde cayó por la mínima y con polémica ante el Hergar Camelot Helmántica.

Los zamoranos tuvieron que hacer frente a cuatro decisiones arbitrales que les perjudicaron. La expulsión de Ovi en el minuto 20 que les obligó a jugar la mayor parte del encuentro con un jugador menos, la señalización de un penalti en contra que pudo detener el guardameta Jonny, un gol anulado cuando el marcador todavía era de empate a cero y un penalti a favor no señalado por la colegiada Verónica González. Demasiados elementos en contra como para no terminar perdiendo un duelo que, pese a la inferioridad, el Villaralbo tuvo el mérito de dominar en cuanto a juego.

Tras unos primeros minutos de tanteo, los de Pablo Cortés fueron los primeros en hacerse con el control del juego, teniendo más el balón y buscando acercarse con acciones bien trenzadas hasta el área rival. No lo tradujo en claras ocasiones de gol, pero el partido iba por donde el Villaralbo quería cuando llegó la acción clave del duelo. Ovi cometió una falta que podría ser merecedora de tarjeta amarilla, pero la árbitro decidió mostrarle la roja directa que dejó a los zamoranos con diez cuando apenas se habían jugado veinte minutos. Tres más tarde vio también la roja el entrenador del Villaralbo Pablo Cortés, por una protesta todavía derivada de la polémica expulsión que diezmó a su equipo.

Pese a la inferioridad numérica, el Villaralbo no perdió el mando del partido y siguió siendo quien más propuso en ataque, si bien las pocas veces que llegó con peligro a los dominios de Andrés Moreno le faltó clarividencia en la definición final.

Tras el descanso los locales trataron de dar un paso adelante para hacer valer su superioridad de efectivos, pero ahí se toparon con el buen quehacer defensivo y de contención de un Villaralbo que, con el paso de los minutos, fue acusando el cansancio de estar jugando con uno menos.

La resistencia de los zamoranos pareció cambiar con la señalización de un riguroso penalti, pero el guardameta Jonny detuvo el lanzamiento para mantener con vida a su equipo. La facilidad que la colegiada tuvo para indicar el punto fatídico de los once metros en una área no encontró similitud en la otra, cuando un derribo a Víctor Román no fue castigado como penalti. La suerte arbitral tampoco estuvo de parte del Villaralbo en un gol anulado que pudo decantar el partido del lado visitante antes que lo hiciera de manera definitiva hacia el local.

En el minuto 83 y con los zamoranos teniendo la posesión en ataque, los salmantinos recuperaron el balón y encontraron espacio para lanzar un rápido contragolpe que resolvió Álex Jiménez batiendo por bajo a Jonny. El gol dio el triunfo al Hergat Camelot Helmántica y privó al Villaralbo de un punto que habría tenido tintes épicos por todas las circunstancias desfavorables a las que tuvo que hacer frente.

Tras esta derrota, el Villaralbo es cuarto en la clasificación del subgrupo B-2 con 16 puntos, cuatro más que el Hergar Camelot si bien los salmantinos han jugado un partido menos que los zamoranos. La próxima jornada los de Pablo Cortés recibirán en Los Barreros al Béjar Industrial, su más inmediato perseguidor en la tabla clasificatoria y ante el que tratarán de volver a la senda de la victoria tanto por la importancia de los tres puntos como por las ganas de sacarse lo más rápidamente posible de encima el amargo sabor de esta polémica e injusta derrota.