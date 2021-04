El CB Zamora logró este domingo la salvación matemática al conseguir la victoria en su visita al CB Morón tras un partido en el que los zamoranos tuvieron más o menos controlado el encuentro en todo momento, aunque al final, el equipo andaluz se llegó a acercar a tres puntos a medio minuto para el final.

En el primer cuarto, el Innova Chef tomó ya la iniciativa en el marcador gracias a su buena concentración en defensa y a la aportación de John Carrol en ataque para cerrar el primer parcial con 18-21. Morón se mantuvo sólido y, aunque no era capaz de remontar, sí se mantuvo muy cerca de los zamoranos que mantuvieron un buen ritmo de juego hasta el 33-36 del descanso.

No estaba nada decidido pero el tiro exterior zamorano se encargó de comenzar a encarrilar el decisivo encuentro con tres triples consecutivos de Canda, Costa y Carrol que permitió al Innova Chef superar los diez puntos de ventaja. Canda volvió a acertar de tres puntos y el tercer cuarto se cerraba como 51-64.

En el último periodo el CB Zamora llegó a distanciarse a 54-68 pero Morón no se había dado por vencido y se mantuvo sólido para alcanzar los dos últimos minutos con 67-74. Al CB Zamora comenzó entonces a temblarle la mano ante la responsabilidad de ganar y Morón aprovechaba para seguir acercándose a 72-76 ya dentro del último minuto, y a 74-77 instantes después. En ese momento, Costa asumió la responsabilidad y no falló en una bandeja que sentenció el encuentro porque Morón no aprovechó una técnica a Libroia y Mendikote sí acertó con dos tiros libres que llevaron el marcador final a 74-81.