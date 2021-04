La temporada de fútbol sala comienza a llegar a su fin para el Atlético Benavente F.S. siempre y cuando no consiga la machada de clasificarse para el Play Off de ascenso a Primera División. Un hito que se ha vuelto extremadamente complicado para los de Chema Sánchez después de caer el pasado sábado ante el filial del Barca por 4 goles a 1. Solo le queda ganar al conjunto atlético que tienen por delante 3 encuentros, dos de ellos en La Rosaleda y un desplazamiento a la provincia de Jaén donde intentarán sumar el mayor número de puntos para terminar lo más alto posible en la tabla.

El primero de estos tres encuentros que restan para los de Benavente será ante el CD Ejido Futsal. Un equipo que como los blanquiazules llegan en horas bajas. El conjunto entrenado por Óscar Poveda llega a Benavente sin conocer la victoria aún en los cinco partidos disputados en el subgrupo C. Tenemos que irnos hasta el 16 de febrero para ver ganar a los almerienses cuando vencían al filial del Pozo de Murcia por 1-4. Después de esa victoria, 4 derrotas y 2 empates es el bagaje de un equipo que finalizaba en primera posición la primera fase con 31 puntos. Ahora con 33, los andaluces ven peligrar su posición de Play Off, siendo esta cuarta posición la más abierta con hasta 4 equipos aún con posibilidades. Los de Chema Sánchez buscarán ante los andaluces volver a la senda de la victoria. En su pabellón, los atléticos vencían al filial blaugrana y caían ante Mengíbar por 2 goles a 5. Tendrán el apoyo de un centenar de espectadores que podrán disfrutar de su equipo y por qué no, luchar hasta la última jornada por esa cuarta posición. Recordar que, en el encuentro de ida, los de Chema Sánchez remontaban en un épico final un marcador de 4-1 para acabar empatando a falta de 8 segundos con 4 tantos de Malaguti.

Uno de los protagonistas de este sábado, Sergio Hernández, asegura que, pese a los resultados de las últimas jornadas, el equipo sigue en línea ascendente: “Creo que si nos alejamos de esta espiral negativa de resultados y nos centramos en el trabajo diario nos ayudará a sacar algo positivo en estos tres partidos que nos quedan”. Respecto al rival de esta tarde, el pívot salmantino destaca su potencial ofensivo: “Tanto en ataque posicional como en transición ofensiva tienen muchísimo potencial. Es verdad que a lo mejor en defensa tienen alguna carencia, es uno de los equipos más goleadores pero que también más encaja. Tenemos que centrarnos en la defensa posicional y ser lo más agresivos en la transición ofensiva. Creo que va a ser un encuentro muy igualado y si queremos sacar los 3 puntos tenemos que ir a un partido con pocos goles”.

Chema Sánchez no podrá contar con Dani Simón, expulsado ante el filial blaugrana para un encuentro que comenzará a partir de las siete de la tarde en el municipal de la Rosaleda y que podrá seguirse en directo a través del canal de You Tube del club benaventano.