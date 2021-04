Dos equipos parten como grandes favoritos a conseguir las dos plazas de ascenso a la máxima categoría del basket femenino español, dos plazas que han dejado libres el Quesos El Pastor y AlQazeres tras terminar últimos la liga regular. Tanto el Universitario Ferrol como el Barcelona han dominado con gran autoridad sus respectivos grupos, hasta el punto que han cerrado la campaña sin conocer la derrota, lo que les sitúa como grandes favoritos a lograr el ascenso este fin de semana en la localidad madrileña de Leganés. En el equipo gallego milita la norteamericana Brooke Salas, que jugó en el Zamarat la primera parte de esta temporada, y el Barcelona es liderado por la también exjugadora del club naranja, Ainhoa López.

En primer lugar se disputará una fase de cuatro grupos de tres equipos en formato liguilla de todos contra todos. Los primeros clasificados de cada grupo pasarán a las semifinales y de ahí saldrán los dos equipos que promocionan.

En el Grupo 1, el Barcelona tendrá como dificilísimos rivales a dos equipos bien experimentados en fases de ascenso como son el Alcobendas de Daira Varas y el Celta Zorka Recalvi de Celia García. El Barça cuenta con buenas jugadoras nacionales como Marta Canella o Itziar Llovet, y foráneas de calidad como Kristina Rakovic (Bembibre), Iva Roglic o Jessica Fequiere, dirigidas por un técnico muy experimentado como es Isaac Fernández, habitual en el Memorial Juan de Mena con la selección española sub 23 e hijo del que fuera preparador de Perfumerías Avenida Jordi Fernández. Marita Davydova (Iraurgi e IDK) lidera al Celta de Vigo, todo un clásico del basket femenino español; pero Cristina Cantero cuenta además con grandes jugadoras como Celia García -ex del Zamarat- o la serbia Maja Stamenkovic (Araski y Promete).

Alcobendas es también un rival temible en este dificilísimo grupo ya que dispone de una plantilla muy experta con la ex del Zamarat Daira Varas o Celia Menéndez, a las que se suman las extranjeras Laura Howard o Evelyn Adebayo, aunque la gran calidad de Lucía Togores y Clara Rodríguez puede resultar decisiva.

Leganés juega su sexta fase de ascenso consecutiva, liderado en esta ocasión por Aitana Cuevas, Paula Palomares, Isa Latorre, Amy Syll o Imani Tate, y tendrá como rivales a Lima Horta Barcelona y Extremadura Miralvalle.

El Miralvalle dispone de la mejor reboteadora de la LF2, Princess Aghayere. Las ex del Zamarat Aitana Cuevas y Amy Syll tendrán que pelear el primer día contra Aghayere y su compañera Robertson pero en el otro equipo que conforma el grupo aguardan María Martiáñez y Carmen Villalobos. Aunque, Leganés puede partir con una ligera ventaja al contar con otra exzamorana como es María Jespersen que inició la campaña en Cadí La Seu.

En el grupo 3, nadie duda en situar como gran favorito al Universitario Ferrol de Lino López que también ha ganado los 26 partidos que ha jugado con una plantilla en la que casi todas sus jugadoras han militado en la máxima categoría.

Tendrá como rivales al Advisoria Maresme de Olga Ruano, Cristina Hurtado y Marta Arbizu, junto a Mireia Vila o Laura Salmerón que también saben lo que es jugar en LF; y al UCAM Primafrio Jairis murciano con Starr Breedlove que ha jugado en Zamora y Ferrol, y la esperta Marta Tudanca.

En el cuarto grupo no jugará ningún campeón de la liga regular y estará integrado por Real Canoe, otro clásico de las fases de ascenso; Ardoi-Sant Adriá que quiere regresar a LF dos años después y el Osés C. Ardoi de Amaia Gastaminza, también ex del Zamarat.