Sara García, reconocida con el galardón al Mejor Deportista Absoluto en los “Premios Pódium del Deporte” de Castilla y León, señaló sentirse “muy zamorana y muy de Castilla y León” tras recibir dicho honor y valoró de forma especial el reconocimiento.

“Dicen que uno no es profeta en su tierra pero yo me siento muy arropada. Al principio, me costó un poco entrar en este mundo deportivo pero creo que el tiempo y el trabajo dan la razón a quien la tiene”, afirmó García, entre cuyos méritos figura en 2020 proclamarse subcampeona del mundo en la especialidad de Bajas y cuarta clasificada en la general de féminas, además de terminar con éxito su participación en el Rally Dakar, donde se convirtió en la primera mujer europea en completar la prueba.

“A veces, las cosas salen bien y otras, no tan bien. Es como en la vida misma. Socialmente, quizá no esté bien aceptado el fracaso pero a muy poca gente le sale un reto a la primera. Te tienes que dar muchos golpes para conseguir lo que te propones”, explicó. “El primer Dakar fue muy duro y no lo logré a pesar del esfuerzo, pero los dos siguientes, conseguí acabar y mejorar resultados. Estoy muy motivada para seguir mejorando”, añadió.

En cualquier caso, Sara García advierte de que, además de los reconocimientos, el deporte que practica exige cuantiosas inversiones y resulta muy complicado conseguir ls fondos necesarios. “Estos premios son un reconocimiento muy positivo pero necesito algo más para pagar la inscripción al Dakar, la moto y los recambios. Desde el año pasado, está siendo una época muy dura para todos y estamos intentando sacar a flote un proyecto muy ambicioso y buscando apoyos”, concluyó.