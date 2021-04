Que el Zamora CF ha superado todas las expectativas y que la temporada 20-21 ya de por sí es un éxito es una realidad que nadie puede discutir. No obstante, el equipo rojiblanco quiere seguir disfrutando y progresando en esta segunda fase de la competición en la que no renuncia a nada y no piensa regalar ni una sola opción de estar en el play-off definitivo a Segunda División A, eso sí, disfrutando de lo que se han ganado en el terreno de juego. El equipo de David Movilla inicia esta segunda parte de la Liga con 30 puntos (se arrastran los conseguidos de la primera fase), los mismos que tienen Celta B, Unionistas y Valladolid B, mientras que Cultural Leonesa suma 31 y el Burgos, primer rival, está destacado con 39.

La plantilla zamorana tratará de comenzar esta nueva fase de la mejor manera posible y para ello deberá superar precisamente a los grandes favoritos para luchar por alcanzar la categoría de plata, un Burgos que, tal y como recordó Movilla ha perdido un total de 3 partidos (uno en los últimos 15 encuentros). A pesar de todo, el Zamora CF, que ya sabe ejercer de matagigantes, saldrá a por todas con la baza de jugar en feudo propio y ante su afición, un hecho que el entrenador destacó en la previa del encuentro. “Estos chicos se merecen una afición conectada, que empuje, enérgica, pero también al igual que digo esto también tenemos que ser parte activa de lo que la afición muestre. Si nosotros no mostramos ese equipo incisivo, ese equipo intenso, vertical, agresivo, que no da un balón por perdido, que juega de tú a tú al rival, entenderé que la afición no se conecte. Yo creo que esto es una simbiosis, nosotros tenemos que dar y la gente tiene que responder”. En este mismo sentido añadía que, tras todo lo conseguido, “este equipo necesita y merece que la afición que venga al Ruta muestre lo mismo que estos jugadores que es darlo todo por este escudo, y darlo todo es jugar el partido también. A partir de ahí cada uno es libre de venir aquí y demostrar, si fuera el caso, su descontento si sus aspiraciones son mayores de las que este equipo está dando. Yo estoy tremendamente satisfecho y yo creo que gran parte de la afición se siente tremendamente satisfecha de estos jugadores”.

Por lo que se refiere a su rival, Movilla tiene claro que no les pondrán las cosas fáciles, ni mucho menos. En este sentido, el vasco destacó la jerarquía de la plantilla burgalesa, con jugadores top, y de calidad, que saben adaptarse a las distintas circunstancias dependiendo de lo que requiera el partido. “Es un equipo que cambia de estructura, tiene jugadores de mucha calidad tanto en la salida de balón como en bandas, y la verdad es que es un equipo que aparte de tener mucha calidad es ganador de duelos porque tiene fuerza, tiene calidad, agresividad, tiene organización, muy buen orden. Es tremendamente difícil encontrarle fisuras. Ha demostrado mucha superioridad, y más que conectar con los tres puntos que evidentemente aspiramos a conseguir, lo que estamos es muy conectados en mostrar esa rebeldía que el equipo muestra todas las semanas sabiendo el potencial del rival”. Asimismo, indicó que “independientemente de las adversidades propias y las dificultades que estamos pasando, y las que el rival nos va a poner, sabemos que vamos a tener la oportunidad de vivir el partido, de entrar en el partido, y con nuestra gente que somos un poquito más fuerte, y vibrar alto dificultando al máximo la capacidad del adversario”.

Así, aunque el Zamora CF tratará de disfrutar al máximo “de lo que más nos gusta hacer” está claro que no será un envite fácil y es que, aunque recuperan a Mese y Mapisa, que ya regresaron de estar con sus selecciones y clasificarse para la Copa de África, siguen teniendo muchas bajas. Juanan, Coque, Asiel y Adri Herrera son fijas, pero además está la duda de Delmonte y las de otros hombres que llevan un par de semanas arrastrando problemas como Parra, Abel Conejo y Astray y que tampoco tienen asegurada su presencia. En previsión de esta situación, hasta cinco juveniles han trabajado en algún momento de la semana con el primer equipo, para dar más intensidad a las sesiones (Melero, Álvaro, Luis, Adrián y Jordi), y ahora habrá que esperar unas horas para comprobar el once por el que apuesta Movilla para iniciar esta nueva y apasionante fase.

