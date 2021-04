Los últimos resultados han dado mucha emoción a la marcha del Innova Chef en su quinta temporada en LEB Plata y en su lucha por lograr la salvación matemática que prácticamente pasa por jugar al tiempo la fase por el título. El equipo de Saulo Hernández no está atravesando una buena racha en cuanto a resultados al acumular cuatro derrotas consecutivas pero su situación en la clasificación no ha cambiado y se mantiene en la séptima posición con tres plazas de margen sobre los puestos que condenan a luchar por la permanencia (11º y 12º). Para jugar la siguiente eliminatoria por el ascenso, el Innova Chef deberá terminar entre los 8 primeros y entonces entrará en las eliminatorias a doble encuentro contra los rivales del Grupo Este. El equipo zamorano dispone todavía de dos victorias de ventaja respecto a los puestos de play off de descenso y tres con los del descenso directo, una distancia que debería ser suficiente para no pasar apuros cuando restan tan sólo tres jornadas por disputar pese a que algunos de los equipos que tiene por debajo en la clasificación cuentan todavía con partidos aplazados por disputar.

No es sencillo el rival de este sábado para intentar mejorar la situación en la clasificación, ya que el Marbella le espera en su cancha con una victoria más y los mismos partidos jugados, ocupando la sexta plaza.

Rafael Piña dirige un equipo muy equilibrado en el que destaca especialmente el escolta danés David Knudsen que promedia 13 puntos y 3 rebotes por partido, aunque la experiencia la aporta el base Adrián Fuentes que ha recorrido numerosos equipos tanto en la división de oro como en la de plata del baloncesto FEB, las dos últimas en Marbella.

En el juego interior está realizando una gran temporada Devin Wright, sobre todo en el capítulo reboteador, promediando más de 6 capturas por partido. Le acompaña en la pintura el serbio Luka Majstorovic y en el puesto de alero obtiene este año un gran rendimiento el norteamericano Taylor Cameron que cumple su segunda campaña en Marbella tras pasar otros dos años en Morón.

En el Innova Chef, el principal objetivo es el de romper la racha de derrotas para lo que es necesario que Tony Libroia mantenga en gran nivel de juego que ya mostró en la pasada jornada, y que Canda vuelva a ser el de hace unas semanas. Por lo demás, la plantilla de Saulo Hernández se encuentra en un buen momento físico que tratará de aprovechar para ganar en la localidad malagueña.

El plante de Morón

Los últimos días en el grupo Oeste de LEB Plata estuvieron protagonizados por el CB Morón que se negó a jugar el partido en Ponferrada debido a que un jugador del anterior rival del club berciano había dado positivo por covid. Los jugadores del Ponferrada se somerieron a los oportunos tets que dieron negativo, pero el equipo sevillano, ya en la misma cancha del pabellón Lidia Valentín se negó a iniciar el partido.

Por el momento se desconoce cuál será la resolución del Comité de Competición sobre este encuentro que no le debería afecta al CB Zamora pues Ponferrada ha sumado ya tres victorias más y el Morón está prácticamente descendido en el penúltimo puesto.