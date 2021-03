La última jornada en la Liga Endesa Femenina ha deparado para el Quesos El Pastor el enfrentamiento contra el Ensino Lugo, un viejo conocido que, además, dispone de tres ex jugadoras del club zamorano. Nada o casi nada se juegan ya los dos equipos, aunque las gallegas desconocen todavía cuál será el puesto que ocuparán finalmente en el play off, por lo que intentarán ganar esta tarde (19.00 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo.

En el equipo naranja no hay grandes novedades, tan sólo el posible regreso tras el fuerte golpe que recibió en la cabeza la eslovena Annamaría Prezelj, con lo que Fran García volverá a disponer de seis jugadoras profesionales, todo un lujo respecto a las últimas jornadas.

La plantilla del equipo gallego es bien conocida para la afición y, por supuesto, para el equipo técnico zamorano. Las ex del Zamarat son piezas fundamentales en este equipo, comenzando por la base Sandra Stanacev y continuando por las aleros Laura Aliaga y Natalie Van den Adel. El juego interior tiene como protagonistas a las norteamericanas Merrit Hempe y Chatrice White, junto a la internacional española Beatriz Sánchez. Pero la jugadora más valiosa este año en Ensino está siendo Vega Gimeno, y están destacando también las jóvenes Alba Prieto y Helena Oma que llegó a mitad de temporada desde Girona.

Poco queda ya por decidir en esta primera fase de la temporada aunque hoy habrá campeón de Liga dependiendo de lo que hagan Valencia y Perfumerías Avenida. Valencia recibirá al IDK Euskotren, mientras en el equipo charro visitará a Girona que será tercero pase lo que pase. Valencia sería segundo si gana y Avenida pierde en Fontajau.

En la lucha por la plaza que queda para jugar el play off por el título, IDK Eusotren ocuparía esa octava posición si gana en Valencia o si pierde pero el SPAR Gran Canaria no logra vencer en su visita al Casademont Zaragoza. Con una victoria menos que el equipo donostiarra y el average a su favor, el conjunto canario sería el único capaz de dar caza a una octava plaza a la que no podrán optar ya Cadí La Seu y Kutxabank Araski por los averages desfavorables.

La Federación Española de Baloncesto anunció ayer la elección de la norteamericana del Casademont Keisha Gatling como jugadora más valiosa de la temporada 2020/21. Keisha Gatling ha disputado 29 encuentros con la camiseta del conjunto maño al que ha aportado “puntos y rebotes y, sobre todo, intimidación defensiva con la que alejar a las principales estrellas rivales de la canasta aragonesa. El motor de un equipo al que ayudó a lograr el objetivo inicial de la permanencia en un año de reencuentro personal con su mejor juego”.

“Me siento muy bien por este premio -dijo la norteamericana-. Es algo realmente bueno y que me hace sentir bien porque he trabajado muy duro durante toda la temporada. Quizá no tenemos el récord de victorias que a nosotras nos hubiera gustado en este primer año en la categoría, pero podemos decir que todas hemos trabajado mucho para intentarlo. Este premio no es algo que hubiera esperado a comienzos de temporada y que se lo quiero dedicar a mis compañeras ya que, sin su ayuda, jamás lo hubiera conseguido”.

Por otra parte, la FEB eligió también como mejor jugadora nacional a la zaragozana Cristina Ouviña tras una temporada en el Valencia Basket “en la que ha demostrado una gran madurez deportiva con la que dominar la competición de principio a fin”.