Eva Barrios forma parte importante de la historia del piragüismo nacional donde se ha hecho un nombre propio. La palista zamorana siempre ha destacado, también a nivel internacional, y es que siempre ha hecho gala su calidad, constancia y trabajo. Fruto de todo ello, la integrante del Durius Kayak lograba hace pocos días volver a proclamarse campeona de España en K-1, un título que ha conseguido en ocho ediciones lo que supone todo un récord y es que nadie antes lo ha conseguido.

Este oro no viene solo y otorga a Eva plaza para el Europeo y Mundial, dos citas internacionales en las que volverá pelear con las mejores para hacerse un hueco en el podio. “Estoy muy contenta. Es verdad que todas las competiciones son importantes, pero esta era especial porque llegaba después de un año en blanco”, explicaba la villaralbina que, al igual que el resto de deportistas, vio como desde marzo de 2020 se fueron cancelando todas las competiciones por el avance del COVID-19. Así, con la incógnita de cómo iba a responder en competición, la palista llegó a La Cartuja de Sevilla, y no decepcionó. “Dos semanas antes estaba sin mucho ánimo porque no me estaban saliendo las cosas, pero luego llegué con ganas, aunque, claro, no sabes en qué nivel estás”. Este oro ha sido un chute de energía y moral para la palista, que siempre ha mostrado que en los 5.000 metros no tiene rival con la única pena de que ahora mismo no sea distancia olímpica.

Respecto a la opción de los JJOO piensa prepararse los 500 metros y luchar por una plaza en la repesca. Por eso, planea ir a todos los controles, aunque ahora mismo no es su prioridad. “Hace años que desistí, pero en realidad, y aunque ahora el piragüismo está en un segundo plano, no te desligas del todo”, indicó la zamorana. Tanto es así que la zamorana, a pesar de todo, no renuncia a nada. “El objetivo ahora es el Europeo y el Mundial, pero también iremos al control abierto de la repesca para Tokio”, tanto en K-1 como en K-2, seguramente con Laura Pedruelo, otra de las palistas más afamadas de la provincia y que en el Nacional se tuvo que conformar con la cuarta posición en un esprint complicado. Ambas siguen dispuestas a dar guerra.