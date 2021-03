El jugador del Innova Chef Mario Álvarez reconoció este viernes que se encuentra “un poco preocupado porque estábamos en una buena situación tras estas cuatro derrotas, lo teníamos en nuestra mano para no complicarnos la vida y ahora sí que es verdad que estamos en un momento en el que los cuatro partidos son cuatro finales, empezando por este fin de semana”.

El pívot del CB Zamora no encuentra una explicación concreta para las cuatro derrotas porque “cada partido ha sido muy distinto. En el de Algeciras es verdad que no estuvimos bien y fue culpa nuestra totalmente; el de Gijón fue totalmente distinto porque creo que sí hicimos un buen partido aunque entre la mala suerte, que no supimos enderezar el partido antes de los momentos decisivos y algún detalle más; y el de Melilla también fue distinto”.

Y como conclusión, Mario Álvarez señaló en rueda de prensa que “no ha sido una línea de mal juego del equipo” aunque puntualizó que “nos hemos complicado nosotros la vida. El equipo ahora mismo está donde tiene que estar y es lo que marca la clasificación, pero pensamos que podíamos estar, no más arriba, pero sí con más margen de error”.

A su juicio, al Angel Nieto vendrá un Gijón muy distinto al de la primera vuelta: “Hemos estado viendo el vídeo de ellos y es un equipo totalmente distinto. Allí destacaban especialmente Arturo Cruz y Marín, pero los demás han cambiado completamente, incluído el entrenador, por lo que nos enfrentaremos a otro equipo pero sigue siendo una final”.

Mario Álvarez se muestra satisfecho con su estancia en Zamora esta temporada porque “Saulo me está dando minutos, confianza, hay partidos mejores y otros peores, pero yo me siento importante dentro del equipo”, añadió.