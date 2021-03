El pívot internacional español Pau Gasol, que este jueves fue presentado como nuevo jugador del Barça, explicó que no quería "acabar con una lesión" su carrera como jugador: "por eso estoy aquí", explicó.

"Vuelvo con ilusión y la misma ambición con la que me fui hace veinte años. Ya no soy el jugador que era hace veinte, ni hace diez, pero me lo tomo como una oportunidad especial de volver a casa y de ayudar a un equipo que está en un gran estado de forma", afirmó.

Acompañado de sus padres, Marisa y Agustí, de su esposa Catherine y de su hija Elisabet Gianna, Pau Gasol vivió su presentación en el Palau Blaugrana, en un acto presidido por Joan Laporta, el nuevo máximo mandatario del club catalán.

Durante su parlamento, Laporta recordó a Gasol que lo ha ganado todo como jugador, pero le falta un título "y todos sabemos cuál es", le apuntó, animándole a conseguirlo esta temporada.

"Ojalá. Una de mis aspiraciones es ayudar al equipo a ganar la Euroliga, que es el título que comentas que me falta", le respondió el jugador de Sant Boi de Llobregat.

A su puesta de largo -Pau posó con la camiseta azulgrana con el '16' a la espalda, también asistieron su excompañero en su primera etapa como azulgrana y ahora su entrenador, Sarunas Jasikevicius, y los tres capitanes (Pierre Oriola, Adam Hanga y Nikola Mirotic).

También el director de gestión de la sección, Nacho Rodríguez, y el secretario técnico del baloncesto formativo del club, Juan Carlos Navarro, otro excompañero en el Barça y en la selección, uno de sus mejores amigos y el principal responsable de que esté de vuelta.

Pau Gasol lleva entrenándose con su nuevo equipo desde el 18 de marzo. "Estamos trabajando y progresando bien. Con buenas sensaciones y contento dónde estamos. Hace días que veo la luz, aunque siempre hay que tener los pies en el suelo", explicó.

Y es que el mayor de los Gasol sabe que tiene 40 años y que su lesión, una fractura del escafoide tarsiano del pie izquierdo que le ha tenido sin jugar los últimos dos años, es "una lesión grave que hubiera retirado a cualquier otro jugador".

Por eso, no quiso poner fecha a su regreso ni tampoco adelantar si es posible seguir más allá de los Juegos Olímpicos de Tokio, "aunque no soy una persona que descarte nada en la vida", apostilló.

Mientras tanto, Gasol insiste en seguir trabajando "en mejorar día a día", con el objetivo de "volver a competir pronto" y poder así ayudar a un equipo que va "por el buen camino" para lograr que este temporada "sea especial".

"Me encontrado un equipo espectacular, compañeros magníficos y un ambiente perfecto. Pero todo está por decidir", advierte Pau Gasol, consciente de que aún está todo por ganar. "Y yo necesito coger ritmo para poder aportar mi calidad", sentenció.