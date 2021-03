Para Pablo Prieto, el partido del BetanDeal Alefran ante el CD Coyanza del pasado sábado será difícil de olvidar. El portero blanquinegro, de categoría cadete, se estrenaba en el Manuel Camba con el primer equipo del River Zamora y, lejos de ponerse nervioso, se erigió en el auténtico héroe de los zamoranos al conseguir detener las intentonas de arañar algún punto por parte visitante en el tramo final de la contienda y, además, anotar dos goles que permitieron al cuadro de Pablo Rivas ganar por 6-5.

No fue de extrañar que todo el equipo zamorano fuera a abrazar al cancerbero al término del encuentro. Su actuación no solo había sido notable, también decisiva. Y es que, su equipo perdía por 5-3 antes de que asumiera el papel de portero jugador y se convirtiera en referencia blanquinegra. Y no solo bajo palos, también en el capítulo goleador.

“No, no se me va a olvidar en mucho tiempo este partido”, reconocía el propio jugador, con una timidez propia de su edad que contrasta con la veteranía de otros de los miembros del primer equipo del River Zamora como los hermanos Cala o Velasco. “Creo que es difícil debutar mejor en casa con el primer equipo”, explicaba antes de volver a entrenarse con un BetanDeal Alefran con el que trabaja con el objetivo de “seguir gozando de más partidos en Tercera”, pero sin despegar los pies del suelo y señalar como meta fundamental “conseguir la salvación con los juveniles”, donde tiene todavía un papel más fundamental.

Pablo Prieto reconoce que, después de quitarse los calentadores de portero y anotar dos goles que ayudaron al equipo a remontar ante CD Coyanza, sintió “gran alegría” por contribuir “al triunfo de su equipo”. “Sentí muchísima alegría y también mucha emoción al terminar el partido. Estaba muy contento por haber hecho un buen partido y es muy agradable que todos los compañeros te feliciten por ese papel que has tenido”, indicaba el joven cancerbero que, pese a erigirse en el gran protagonista de la tarde en el Manuel Camba, afirmaba que “lo importante es haber ayudado al equipo a salvar el encuentro cuando perdíamos por 5-2”. Una misión a la que también contribuyó con grandes paradas, alguna tan importante como la que realizó en los segundos finales, enviando el cuero a córner cuando ya se mascaba el empate.

El guardameta, novato en el BetanDeal Alefran, es para sorpresa de muchos todo un experto en marcar con la zamarra de portero puesta. Así lo reconocía el propio Pablo Prieto, confesando que “algún que otro había marcado ya” a lo largo de su carrera deportiva en el fútbol sala, reconociendo que “lo raro es anotar dos”. Una hazaña que, sin embargo, el propio canterano del River Zamora ya logró temporadas atrás frente al Atlético Benavente. “Sí, anoté dos tantos de falta...”, recuerda, apostillando: “Pero es una situación diferente. Nunca marqué gol en una categoría tan importante como Tercera División”.

En las filas del BetanDeal Alefran están muy contentos de ver a la cantera dar un paso al frente, ya que además de garantizar su futuro, permite al equipo contar con recursos en tiempos difíciles. “Yo solo estoy ayudando porque Eliseo se lesionó y me dieron la oportunidad”, reconoce con humildad un Pablo Prieto que intentará “aprovechar al máximo” su posibilidad de ganarse un hueco en Tercera División y convertirse así en la referencia del resto de canteranos. Un papel que, como el de portero o el de goleador del primer plantel, está dispuesto a asumir con naturalidad y la ilusión propia de un cadete.