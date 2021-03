Cuatro socorristas pertenecientes al Centro de Tecnificación Deportiva de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León, tres de ellos del Salvamento Benavente, formarán parte del primer grupo de seguimiento nacional de piscina, según ha hecho público la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

El objetivo es posibilitar acciones conjuntas e individuales que mejoren el rendimiento deportivo para la elaboración de las convocatorias de la selección nacional, tanto para las concentraciones como para las competiciones internacionales.

El grupo está compuesto por un total de cincuenta socorristas, de las categorías junior y absoluta, que han sido seleccionados por los resultados nacionales obtenidos recientemente en las principales competiciones del calendario oficial, entre otras, los Campeonatos y Copas de España y la Liga Española.

Carolina Ganado Amador y Javier Huerga Sánchez (ambos del C.S.S. Benavente) son los seleccionados en la categoría absoluta; mientras que Iván Romero Fernández (C.S.S. Benavente) y Alberto Turrado Álvarez (C.D. SOS La Bañeza) conforman la júnior.

Carolina Ganado declara tras conocer el resultado de la convocatoria que va poner todo su esfuerzo para conseguir formar parte de la selección española y agradece todos sus logros a sus entrenadores, “Elena Justo porque desde siempre ha confiado en mí, desde que entré en el club con nueve años, me ha acompañado en todo momento y sin ella no hubiera conseguido mis objetivos. A Israel García y Alberto Retuerto, los dos entrenadores del Centro de Tecnificación, que me han guiado cada paso haciendo posible que cumpla mis metas”, y también se refiere a sus familiares y amigos, “agradecer a mi familia que siempre me apoya y van al fin del mundo conmigo. Y por último a mis amigos, que siempre me están animando en los buenos y malos momentos”.

Por su parte, Javier Huerga considera que el grupo de seguimiento “es el primer paso hacia el objetivo de esta temporada, el europeo de septiembre. Aun así, no hay que relajarse, ahora hay que seguir entrenando y mejorando”.

Iván Romero destaca el papel del Centro de Tecnificación, “me ha dado la oportunidad de poder crecer en este deporte”, recuerda que los objetivos en sus primeros años eran diferentes a los actuales, donde “ahora nos estamos preparando para batir un récord de España”, y destaca el papel de su entrenador Israel García, “sin su confianza no podría haber llegado tan lejos”.

El objetivo de Alberto Turrado es poder batir el récord del mundo junior en la prueba de 100 metros socorrista, situándose su mejor marca a una centésima de su propósito, para ello declara que “debo tomarme en serio todos los entrenamientos y estar agradecido a mi familia, que siempre me han ayudado”.