Villafañe prevé un encuentro cerrado ante la Segoviana

El Zamora CF está a noventa minutos de regresar a la Segunda División B pero en el club rojiblanco nadie se confía y recuerdan que hay un partido por delante ante un rival muy complicado como es la Gimnástica Segoviana, con la que pasaron apuros en el encuentro de la segunda vuelta del campeonato regular. Así lo recordó ayer el director deportivo que dejó claro que no quieren oír hablar de ningún tipo de celebración puesto que "todavía no hemos ganado nada ni hay nada que celebrar".

Así, César Villafañe cree que el encuentro del sábado ante los del acueducto (20.00 horas, en La Nueva Balastera) será "cerrado", con un marcador corto, y está convencido de que ninguno de los equipos querrá correr ningún riesgo. "En este tipo de partidos sabes que cualquier error puede ser clave, y casi siempre son resultados ajustados", apuntó el responsable rojiblanco que está convencido de que "aunque a la Segoviana no le valga el empate, no va a abrir el encuentro de primeras". En este sentido, sí admitió que este tipo de choques en los que hay tanto en juego suelen ser menos vistosos para el espectador y es que en los equipos hay más respeto por cometer un fallo que pueda salir caro. Con todo, sí dejó claro que el Zamora CF saldrá a por todas y con sus mejores armas puesto que, aunque es cierto que tienen el beneficio de que les valga empatar, nadie quiere especular con ese resultado e "iremos a por el partido".

El equipo, tras el descanso del lunes, regresó ayer al trabajo con la rutina habitual de "cualquier semana de trabajo" y está preparando un partido que debe ser el último del curso 19-20.

Para este encuentro Movilla tendrá a todos sus futbolistas disponibles, salvo por Asiel, y se esperan nuevos movimientos en el once. No obstante, sea cual sea el once titular, Villafañe dejó claro que le gustará porque "estén los jugadores que estén sobre el campo, todos están preparados y tienen nivel para lograr el objetivo", indicó en declaraciones a este periódico.

Aunque nadie quiere pensar en la posible repesca, como primero del grupo el Zamora CF tendría esa opción. Dependiendo del número de primeros clasificados que no hayan subido en este play-off exprés, la idea de la Federación Española de Fútbol (a falta de confirmación oficial) es hacer una concentración para decidir sobre las dos plazas de ascenso restantes.