Zamora y Segoviana: los dos mejores por un ascenso

El Zamora CF ya se encuentra inmerso en la semana que puede (y debe) ser la del ascenso a Segunda División B. Tras superar al Numancia B (2-1) con una gran remontada, el equipo tendrá que hacer frente a un último escollo, aunque en caso de tropiezo siempre le queda la opción de la repesca como primero de grupo. Nadie, no obstante, quiere pensar en esa segunda oportunidad que se ganaron en el campo y el objetivo es terminar el sábado siendo equipo de bronce.

Para ello "les bastará" con no perder ante la Gimnástica Segoviana, plantel que se clasificó para esta final del play-off exprés al empatar con la Arandina, y es que a los del acueducto les valía con las tablas. Ahora ese beneficio lo tienen de nuevo los de Movilla, aunque la idea es no especular y pasar los menores apuros posibles, siendo conscientes de que no será fácil, y así lo manifestó el propio Movilla al término del encuentro ante el filial soriano, antes de conocer a su rival.

Zamora CF y Segoviana se han enfrentado esta temporada en dos intensos encuentros de Liga. La competición, de hecho, se estrenó con este duelo que ahora, once meses después, será el último para los segovianos, y para el Zamora debería serlo. En aquella primera jornada de agosto los zamoranos se impusieron por un contundente 3-0 pero ese resultado no refleja lo intenso del encuentro y las ocasiones que ambos plateles tuvieron. De hecho, Villanueva tuvo una actuación estelar en el Ruta de la Plata para dejar la portería a cero ante las opciones de peligro de los de Manu González.

Mientras, en la vuelta, los del acueducto se adelantaron y al Zamora CF le tocó luchar. Ya en tiempo de añadido, Zotes ponía el 1-1 que permitió a los de Movilla sumar en un encuentro muy duro.

Con estos precedentes en La Balastera se verán las caras los dos mejores equipos del campeonato regular, algo que queda patente con la clasificación; primero y segundo, aunque la realidad es que el papel de favorito sigue siendo para el Zamora CF.

Los rojiblancos solo han perdido un encuentro en toda la Liga (1-0 en casa del Real Ávila), y cuentan con unos números más que brillantes y es que, no en vano, es el equipo más goleador del Grupo VIII y el que menos goles ha recibido.

La Segoviana también tiene estadísticas dignas de mención y es que fue precisamente en la primera jornada ante el Zamora CF el único partido de toda la competición regular en la que no vio portería, mención aparte del encuentro del play-off de este domingo en el que firmó un 0-0 con los de Aranda.

Así las cosas, se espera este sábado en la gran final un encuentro, a priori, intenso y atractivo en el que a la Segoviana le tocará arriesgar un poco más, pero en el que ambos conjuntos deberán poner toda la carne en el asador para lograr el objetivo. De hecho, el entrenador de los segovianos avanzó que prevé un partido parecido, igualado, con dos plantillas enormes. "Espero un partido muy igualado ante el Zamora", indicó Manu González.

En el cuadro rojiblanco continúa la baja de Asiel, y el resto, en principio, podrá estar disponible. Desde club Duero aseguran que todos están en perfecto estado para este segundo partido de fase de ascenso y la rutina semana será la misma que para el anterior choque, con entrenamiento el mismo día del partido antes de volver a viajar a Palencia.