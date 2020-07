Remontada y a la final

El Zamora CF estará el próximo sábado en la gran final de este play-off exprés. Lo logró en un encuentro que no fue fácil y en el que le tocó remontar un gran gol del Numancia B. Sin embargo, si algo demostró el Zamora es su capacidad de reacción y es que un minuto después del tanto de Ekiza, Escudero podía de nuevo el empate, y seis minutos después Carlos Ramos ampliaba distancias, dando un plus de tranquilidad a un equipo que supo hacer frente a la presión de presentarse como el gran favorito de esta fase. Tras todas las dudas e incertidumbre fue finalmente fue Raúl Álvarez quien sustituyó al lesionado Asiel, y en el resto alguna sorpresa aunque sobre todo por los jugadores que esperaron su turno en el banquillo donde aparecieron hombres que habían sido titulares y pilares importantes en la Liga regular como Dani Hernández, Sergio García o el pichichi Valentín. Así, Movilla apostó por Villanueva en portería, Parra y Coque en los laterales con Piña y Raúl en el centro de la defensa; Juanan, Carlos Ramos y Vallejo, algo más adelantado; Garbán y Escudero en los extremos y Rubiato como referente en el ataque zamorano. Con este equipo, y mucha pólvora en la recámara, comenzó un encuentro en el que el empate valía para estar en la gran final pero los rojiblancos no pensaban, ni debían, especular. Enfrente, en el Numancia B no reservaron a nadie y Pablo Ayuso sacó toda su artillería, incluidos los jugadores que están acudiendo con un primer equipo que lucha por no descender.

Así, bajo un calor sofocante arrancó un duelo clave para el futuro rojiblanco. Noventa minutos para estar en la gran final.

Tal y como se esperaba el inicio fue intenso, con unos sorianos que demostraron que no habían llegado esperar su oportunidad, aunque la primera gran opción fue para el Zamora, en concreto para Rubiato, que no aprovechó un mal despeje de la defensa rojilla. Acto seguido la oportunidad fue para Escudero que se encontró con la zaga del Numancia en una gran aproximación.

Dos buenas llegadas en los primeros minutos daban esperanzas ante un rival que no se achicaba y quería mover la pelota y sorprender a los de Movilla aunque lo cierto es que, afortunadamente, les costaba pasar de los tres cuartos de campo. El Zamora CF estaba sólido en defensa, tratando de romper el juego rival y buscando ese gol que pudo llegar a balón parado con una buena falta que botó Carlos Ramos y despejó la defensa.

Villanueva seguía inédito pero los de Pablo Ayuso empezaban mostrar los dientes sumando metros pero el peligro lo seguía llevando el Zamora CF aunque el miedo llegó en una falta que acabó en fuera de juego de los sorianos. El ritmo empezaba a subir sobre la alfombra de La Balastera y prueba de ello fue la ocasión de Pajín Silva que obligó a Villanueva a lucirse enviando a córner en la primera gran ocasión rival.

Con el minuto treinta llegó el momento de la hidratación y ambos técnicos aprovecharon para dar instrucciones a los suyos. Con la reanudación llegó el desastre, aunque se reaccionó rápido.

Una falta en la frontal del área y que botó Ekiza supuso el 1-0 y dejaba al Zamora en la repesca. Como primeros, y al valerles el empate, era necesario un gol y había que ir a por él porque tiempo había y al minuto siguiente se logró. Fue Escudero el que puso el empate demostrando la gran reacción del equipo en una gran jugada que supuso el 1-1 en el marcador. Todo volvía a equilibrarse y al filo del descanso el Zamora CF tomó ventaja y fue con una buena jugada de Escudero que puso un balón perfecto para que Carlos Ramos pusiera el 2-1. La remontada era una realidad y el resultado, sin ser el mejor partido de los de Movilla, valía y de que manera. Se alcanzó el tiempo de descanso con un resultado que daba a los rojiblancos dos goles de ventaja al valerles las tablas, pero la relajación no estaba permitida, y es que había quedado demostrado que la calidad tampoco le faltaba al Numancia B.

Con los primeros cambios se reinició el duelo y nada más salir Dani Hernández quiso sorprender con un disparo que se fue fuera. Ambos equipos fueron a por más. El Numancia B sabía que le tocaba el papel protagonista pero los zamorano mantenían el control tratando de controlar los nervios que en algún momento sí se había vislumbrado en ciertas decisiones. Aún así, el marcador valía y el 2-1 mandaba en el estadio palentino dejando a los zamoranos en la final ante Segoviana o Arandina.

Movilla siguió moviendo el banquillo y dio más velocidad con Sergio García, pero la realidad es que el encuentro se iba afogonando. El calor, el esfuerzo y el desgaste empezaba a hacer mella entre los protagonistas. Se veían más huecos en el campo pero todo era favorable a un Zamora que seguía metiendo más refresco sobre el césped, ahora con la entrada de Valentín. El Numancia B tampoco tiraba la toalla y agotaba opciones, pero tampoco los de la capital del Duero se conformaban y primero Valentín y luego Dani rozaron el tercero. Era la recta y parecía muy difícil que al Zamora CF se le escapara este encuentro de semifinales, y Sergio y Valentín buscaban la guinda hasta el último instante. También el trabajo de contención en el centro del campo estaba dando resultados, rompiendo a un rival que salvo algún destello nunca se encontró cómodo. Así, con trabajo se logró lo esperado, convertirse en protagonistas y ser verdaderos merecedores de estar en la gran final de este play-off.

Ahora toca esperar a la noche del domingo cuando el encuentro entre Segoviana y Arandina arroje el nombre del rival del Zamora CF que ahora mismo está a noventa minutos de la categoría de bronce del fútbol español.