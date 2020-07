Moreira gana la crono y se sitúa como un líder muy sólido

El uruguayo Mauricio Moreira (Rías Baixas) consiguió la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Zamora, una contrarreloj individual sobre 3,4 kilómetros en Villardeciervos. Moreira se convierte así en el máximo candidato al triunfo final pues ya partía como uno de los favoritos teniendo en cuenta además que ya venció en la Vuelta a Zamora en 2017.

La victoria en la etapa prólogo de la ronda provincial no estuvo sentenciada hasta que llegaron a la meta los grandes especialistas que, lógicamente, fueron los últimos en competir. Aunque algunos de ellos decepcionaron, al final Moreira marcaba un tiempo de 4´36, poco después llegaba a la meta el campeón de España Elite Eloy Teruel a 5 segundos, y seguidamente era el campeon nacional sub 23 Xabier Azparren (Laboral) el que firmaba un tiempo 4 segundos inferior a Moreira para terminar segundo.

La Vuelta a Zamora comenzaba así con un final de etapa muy emocionante para establecer la primera clasificación general en la que Mauricio Moreira se presenta como un líder sólido y el gran enemigo a batir por los favoritos entre los que sigue estando el zamorano Jorge Bueno (Telco´m) que pese a no ser un especialista en la lucha contra el reloj, tan sólo cedió 20 segundos y ganó tiempo respecto a muchos de los corredores que también lucharán por la victoria final de la ronda provincial.

Noventa y seis corredores se dieron cita en la playa de Villardeciervos para afrontar una contrarreloj muy corta, pero no por ello rápida ya que el tramo final de callejeo por el pueblo era enormemente complicado por la estrechez de las calles, las curvas ciegas y el deficiente estado del pavimento, lo que obligó a arriesgar mucho a los corredores que luchaban por la victoria.

El primer ciclista en tomar la salida fue Sergio Alvarez, del Globalia Salamanca, equipo que debuta esta temporada para firmar un buen tiempo de 4´55 pero el primer líder sólido fue Javier Gil (Netllar Telecom) que completaba el recorrido en 4´46. Veinte minutos más tarde llegaba a meta el joven Raúl García (Lizarte), hijo del ex profesional Félix García Casas, para establecer una marca que se mantendría hasta que entraron en acción los especialistas, con 4´42. Poco antes había completado su recorrido Jorge Bueno entrando en el grupo de escogidos que bajaron de los cinco minutos. El resto de grandes corredores del campo aficionado fueron llegando a meta pero casi ninguno lograma mejorar el tiempo del zamorano del Telco´m. Tan sólo el vigente campeòn del Trofeo Iberdrola, Noel Martín, superaba a Bueno. Jordi López e Iván Martínez firmaban tiempos similares a los del ciclista de San Cristóbal de Entreviñas.

Pero la carrera no estaba decidida pues faltaban por terminar los especialistas en la lucha contra el crono. Moreira ya había demostrado en Zamora su calidad en la crono que finalizó bajo la estatua de Viriato en 2017, y ayer volvió a dejarla patente. Solo quedaban ocho corredores por llegar a meta, pero él con sus 4´35 dejaba el listón muy alto. Quedaban los dos campeones de España de esta modalidad, pero ni el Elite Eloy Teruel (Valverde) ni el sub 23 Xabier Azparren ( Cuxa Laboral) le pudieron superar aunque lograron subir al podio en los dos puestos secundarios.

De esta forma, la Vuelta a Zamora cobra una gran emoción ya desde la primera etapa que se esperaba fuera de mero trámite para los favoritos al triunfo final. Moreira es ahora el enemigo a batir y ya anunció que defenderá hoy el maillot amarillo en la etapa llana por tierra de Campos. Ha cobrado una ventaja que puede resultar decisiva aunque las dos últimas etapas serán durísimas y sin duda, decidirán el vencedor final.

El uruguayo no dudó en asegurar a preguntas de los periodistas que "la segunda etapa, sobre el perfil no parece dura pero luego la climatología y las ganas de la gente puede hacer que sea una carrera totalmente diferente a lo que se espera. Pero yo estoy preparado para defenderla, haré todo lo posible. Estoy muy contento y para mañana me siento capaz de defender el maillot amarillo en un terreno como el de mañana y luego en las etapas que vengan", explicó el corredor que el pasado año militó en el ámbito profesional con el Caja Rural RGA.