El Zamora juega hoy en León su último amistoso

El Zamora CF jugará esta tarde su último partido amistoso de preparación para el play off de ascenso a Segunda B que iniciará el próximo sábado día 18 en Palencia contra el Numancia B. El rival elegido vuelve a ser complicado, ya que la Cultural Leonesa también se prepara para la fase de ascenso a Segunda y parece estar un escalón por encima de los de David Movilla que se mantiene sin hacer ningún tipo de declaración a la prensa, actitud que ha impuesto también a sus jugadores.

Tampoco transmite información el técnico rojiblanco sobre el estado de la plantilla aunque César Villafañe, secretario técnico, aseguró ayer que, salvo la lesión de largo alcance del defensa Asiel, "el resto están al cien por cien y con muchas ganas de jugar el play off". "Veo entrenando muy bien al equipo -dijo el secretario técnico del Zamora- aunque esta pretemporada se les puede hacer larga después de todo lo que han vivido. En las primeras semanas me ha sorprendido el buen estado en el que llegaron tras el parón del confinamiento. Ha sido más de un mes de pretemporada y para jugar mañana en León estará toda la plantilla. No hemos programado más amistosos porque no queremos arriesgar con los jugadores. Creemos que con tres partidos está bien para ver el nivel que podemos alcanzar en el play off", explicó el técnico leonés.

La Cultural Leonesa recibirá al Zamora a las 20.00 horas como última preparación para el play off que tendrá lugar entre los días 18 y 26 del presente mes en las sedes de Marbella, Málaga y Algeciras. Su primer partido será el domingo 19 frente al Yeclano. José Manuel Aira, entrenador leonés, ha programado dos amistosos, el primero contra el Valladolid B con victoria pucelana por 1-2 y el de esta tarde frente al Zamora CF, el segundo y último.