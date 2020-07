El Zamora CF se prueba el sábado con el Cacereño

Finalmente sí habrá partido de preparación para el play-off de ascenso a Segunda División B. El Zamora CF, después de varios días de conversaciones, disputará un amistoso mañana sábado que servirá como piedra de toque para saber en qué estado se encuentra la plantilla rojiblanca y qué aspectos quedan aún por mejorar de cara a la fase que arrancará el 18 de julio ante el Numancia de Soria B. A última hora de la tarde de ayer, la Cultural Leonesa anunciaba que jugará contra el equipo rojiblanco en una fecha por concretar de la próxima semana, y aseguraba que será en León.

El rival del primer partido será el CD Cacereño, equipo que milita en el Grupo XIV de Tercera División y que también está en plena preparación de su play-off y es que ocupaba la tercera posición en el momento del parón por la crisis sanitaria. Esta plantilla tendrá como primer rival en la fase al Coria, y en caso de triunfo se medirá al vencedor del duelo entre Villanovense (conocido de los rojiblancos) y Extremadura B.

El encuentro será a puerta cerrada en tierras extremeñas y se ha previsto para las ocho de la tarde, precisamente (y no es casualidad) la hora en la que arrancarán los partidos de play-off.

Será un buen momento para volver a hacer probaturas y que el cuerpo técnico vea a la plantilla en un escenario diferente y es que hace ya casi cuatro meses que no se miden a ningún rival. Asimismo, y aunque las características del Cacereño y Numancia B son distintas, a buen seguro que saldrán ideas para sustitución de un titular indiscutible como Asiel, que no podrá luchar por el salto de categoría al recuperarse de una operación de tobillo. Mientras, Ordoñez sigue avanzando en su puesta a punto y podría llegar al momento más importante de la temporada, aunque no se espera que esté para este primer amistoso de esta especial pretemporada.

La Federación Española de Fútbol impuso para este tipo de amistosos el cumplimiento de una serie de obligaciones en materia de seguridad, entre ellas la realización de test serológicos previos a la disputa. Por este motivo, y tal y como confirmó César Villafañe, la expedición rojiblanca se sometió nuevamente a estas pruebas a cargo de las arcas del club. El director deportivo confíaba en que el de mañana no fuera el único amistoso a disputar y a última hora de ayer se cerró el que se jugará contra la Leonesa. La Cultural lo anunció en redes sociales y aseguró que ese segundo amistoso será en tierras leonesas, pero no confirmó el día de su celebración.

En cuanto al resto, según aseguró César Villafañe, hay pocas novedades. Poco a poco se está reduciendo la carga de trabajo en las sesiones de entrenamiento para dar paso a una preparación más específica. Los jugadores siguen respondiendo de forma satisfactoria, dando pasos hacia el mejor estado físico posible.