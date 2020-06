La Territorial revisa el escenario del play off

La Federación de Castilla y León de Fútbol da pasos en la preparación y organización de la fase de ascenso a Segunda División B que se celebrará durante la segunda quince de julio y tiene como protagonistas a Zamora CF, Gimnástica Segoviana, Arandina y Numancia B.

Con este objetivo, el presidente de la Territorial, Marcelino Maté se desplazó ayer hasta las instalaciones de La Nueva Balastera donde, junto con responsables del Ayuntamiento de Palencia, empezaron a perfilar detalles de esta fase de ascenso que se disputará el 18 (Zamora CF - Numancia) y 19 de julio (Segoviana-Arandina), y el 25 de julio, día de la gran final de donde saldrá el nombre del equipo que dará el salto a la categoría de bronce del fútbol español. Aunque hay que recordar que los primeros (en este caso el Zamora CF) tendrán la posibilidad de una repesca para ocupar dos plazas más reservadas por la Española para que finalmente haya veinte ascensos a egunda B.

Las dudas, no obstante, continúan sobre si habrá o no público en estos partidos. Respecto a esta fase, la Federación Española recomendó que se celebrase a puerta cerrada, pero lo deja en manos de las territoriales la decisión final. Por el momento la de Castilla y León no se ha pronunciado al respecto y espera acontecimientos, aunque parece complicado que finalmente se abran las puertas a los aficionados y es que sería la Federación de Castilla y León la responsable de todo lo que pudiera suceder.

También en la Territorial están a la espera de recibir una respuesta al Protocolo de Seguridad que presentaron ante la Junta de Castilla y León donde se les explica todo el "modus operandi" de este play-off y que servirá para que la Administración regional matice algunas de sus medidas, entre ellas que oficilicen que los jugadores con ficha amateur sí podrán jugar esta fase.