La Territorial visita La Nueva Balastera para preparar la fase de ascenso a Segunda B

La Federación de Castilla y León de Fútbol da pasos en la preparación y organización de la fase de ascenso a Segunda División B que tiene como protagonistas a Zamora CF, Segoviana, Arandina y Numancia B.

Con este objetivo, el presidente de la Territorial, Marcelino Maté ha estado este jueves en La Nueva Balastera donde, junto con responsables del Ayuntamiento de Palencia, han empezado a perfilar detalles de esta fase de ascenso que se disputará el 18 (Zamora CF - Numancia) y 19 de julio (Segoviana-Arandina), y el 25 de julio, día de la gran final.

Las dudas, no obstante continúan sobre si habrá o no público. Respecto a esta fase, la Federación Española recomendó que se celebrase a puerta cerrada, pero lo deja en manos de las territoriales. Por el momento la de Castilla y León no se ha pronunciado y espera acontecimientos.

También están a la espera de recibir una respuesta al Protocolo de Seguridad que presentaron ante la Junta.