Principio de acuerdo entre Zamarat y Virgen de la Concha

El CD Zamarat y el CB Virgen de la Concha han alcanzado un principio de acuerdo para llevar a delante el proceso de fusión de ambas entidades zamoranas. Ambas partes parecen ya muy cercanas a un acuerdo y confían en que la fusión pueda cerrarse definitivamente en las próximas semanas, con lo que Zamora contará con un nuevo club en el que se unifique el trabajo con las canteras masculina y femenina que hasta el momento llevaban a cabo por separado. El nuevo club contará además con el equipo de Liga Femenina que cumplirá su décima temporada en la máxima categoría, y el de Liga EBA que mantiene el Virgen de la Concha desde hace ya casi una década en esta división del basket español.

La operación ha sido vista con buenos ojos por las instituciones políticas que no pondrán inconvenientes para la fusión, y se confía de igual forma en conseguir el respaldo de los patrocinadores de ambos clubes que verán reforzada su presencia pública tanto en el desarrollo de la cantera como en los primeros equipos de ambas entidades. En todo caso, el futuro del nuevo club pasará por que se mantengan los mismos recursos económicos con los que contaban hasta el momento por separado.

Esta operación no ha causado excesiva sorpresa en el mundillo deportivo de Zamora ya que, desde hace tiempo, se había especulado con el difícil futuro del Virgen de la Concha que arrastraba desde hace tiempo una situación económica precaria y en la temporada pasada incluso se quedó sin su patrocinador principal. Al mismo tiempo, la sociedad zamorana había reclamado la fusión de los dos clubes de baloncesto masculino (CB Zamora y Virgen de la Concha) para evitar un duplicidad que no parecía muy lógica en una ciudad tan pequeña. Sin embargo, la fusión se realizará finalmente con el Zamarat, con el que, desde siempre, las relaciones han sido cordiales y numerosas las vías de colaboración que han desarrollado ambos clubes. La unión con el CB Zamora no llegó a plantearse de una forma seria aunque durante los últimos años ha habido contactos para buscar un acuerdo que finalmente no llegó a cristalizar pese a que contaba con el respaldo institucional y de algunos patrocinadores.

En la próxima semana podrían cerrarse el acuerdo entre ambos clubes y a partir de ahí, se iniciarían las negociaciones con instituciones y patrocinadores. La fusión permitirá al Virgen de la Concha contar con el respaldo de la infraestructura de club de que dispone el CD Zamarat, mientras que el club naranja recibiría el capital humano y la experiencia con la cantera masculina que atesora el Virgen de la Concha desde su fundación.