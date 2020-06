Los jugadores amateur podrán jugar el play-off

La Junta de Castilla y León ha tenido que matizar algunas de las medidas publicadas en el último Bocyl y que afectaban a la disputa del play-off de ascenso a Segunda División B. A este respecto, en el texto se recogía que solo podrían disputar competiciones oficiales jugadores con ficha profesional, una medida que se daba de bruces con el carácter aficionado que tiene la propia Tercera División. El Zamora CF no estaba afectado negativamente por este hecho ya que todos sus futbolistas tienen ficha "P" pero sí lo estaban los otros tres candidatos al salto de categoría: Segoviana, Arandina y Numancia B, y es que la mayoría de los jugadores de estos equipos son aficionados.

Ante esto, desde la Administración regional confirmaron a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que se clarificará todo y que todos los futbolistas podrán disputar la fase si se cumple con el protocolo de seguridad que tiene que elaborar la Federación de Castilla y León de fútbol y presentar ante la Junta, algo que entienden sucederá esta misma semana.

Los clubes afectados estaban a la espera, y tal y como confirmaron a este medio desde la Segoviana "estamos tranquilos porque creemos que tienen que rectificar este punto, de lo contrario no tendría sentido", comentó el entrenador de la Segoviana.

También afectará al fútbol sala y es que, como es lógico, la mayoría de jugadores, entre ellos los del Atlético Benavente, no tienen ficha profesional. No obstante, también en este caso se matizará para que los equipos puedan contar con todos sus efectivos.

Por otro lado, y si nada cambia, sí se podría contar con público en La Balastera durante el play-off de ascenso, si finalmente la Federación de Castilla y León de fútbol decide que así sea y puede cumplir los protocolos de seguridad. En teoría, el "ok" de la Junta de Castilla y León existe y el estadio palentino podría albergar hasta un máximo de un millar de personas guardando la distancia de seguridad requerida, aunque desde la Territorial aún no se ha dicho nada al respecto. De este modo, aún hay una pequeña esperanza para los aficionados del Zamora CF, y también para el Atlético Benavente que podría contar en La Rosaleda con una pequeña representación de sus aficionados. No obstante, y aunque esté permitido, la Federación aún no ha dado su consentimiento.