La Junta de Castilla y León matizará las medidas que afectan al play-off de ascenso a Segunda B

La Junta de Castilla y León clarificará en las próximas horas algunas de las medidas anunciadas en el último Bocyl, y que afectan al play-off de ascenso a Segunda B.

Así, los responsables regionales matizarán en breve sobre la normativa deporte en esta "nueva realidad" y el hecho de que solo se permita entrenar y disputar competiciones a jugadores con ficha profesional.

En este caso tan solo el Zamora CF tiene a todos sus jugadores con ficha "P" y este decreto supondría un problema serio para el resto de equipos aspirantes: Segoviana, Arandina y Numancia B puesto que la mayoría de sus futbolistas tiene ficha amateur y es que la propia Tercera División es una categoría "no profesional".

Tal y como ha podido saber este periódico, el Gobierno regional trabaja ahora mismo para aclarar ciertos puntos en casos concretos como es este del fútbol y de la fase de ascenso.

PUBLICO

Por otro lado, y si nada cambia, sí se podría contar con público en La Balastera durante el play-off de ascenso, si finalmente la Federación de Castilla y León de fútbol decide que así sea. En teoría, el "ok" de la Junta de Castilla y León existe y el estadio palentino podría albergar hasta un máximo de un millar de personas guardando la distancia de seguridad requerida, aunque desde la Territorial aún no se ha dicho nada al respecto. De este modo, aún hay una pequeña esperanza para los aficionados del Zamora CF, y también para los del Atlético Benavente que podrían contar en La Rosaleda con una pequeña representación de sus aficionados. No obstante, y aunque esté permitido, la Federación aún no ha dado su consentimiento.