Charlie se muestra positivo tras la operación

48 horas después de pasar por el quirófano para realizarse una artroscopia en la rodilla de su pierna derecha, Carlos Muñiz "Charlie" ha querido valorar la intervención. Cuando se cumplen 11 años de su debut con la camiseta de la selección española absoluta de fútbol sala, el 10 de Benavente debutaba en los quirófanos como el mismo reconocía en redes sociales. Una intervención sencilla, que se ha realizado el pasado martes y que ha sido todo un éxito según ha reconocido el propio jugador: "las sensaciones después de la intervención son positivas. No se han encontrado nada extraño o algo que no esperásemos por lo que en ese sentido contento".

Pasada la visita al quirófano, Charlie se encuentra inmerso ya en un proceso de recuperación que le permita llegar a jugar la fase de ascenso a Segunda División en las mejores condiciones posibles. "Ayer ya me he quitado el vendaje que me habían puesto y he podido empezar a trabajar con las corrientes eléctricas para intentar perder la menor masa muscular posible" reconocía el jugador.

El autor de 40 goles esta temporada asume que será difícil llegar a la cita del 22 de julio ya que los plazos que los médicos le han dado se mueven entre las 4 y 5 semanas para poder volver a entrenar. Aun así, Charlie asegura que en su cabeza esos plazos son más cortos y espera estar antes con sus compañeros en la pista aunque será su rodilla la que marque los plazos de la recuperación.

Por último, el pívot blanquiazul ha querido mandar un mensaje de agradecimiento y ánimo a toda la afición del Desguaces Casquero. "Tenemos la mejor afición de España y al igual que el año pasado nos llevaron en volandas hasta el último segundo, este año estoy seguro que se superarán. Ojalá que puedan entrar al pabellón durante el play off porque son una pieza básica en el objetivo del ascenso. Yo soy un jugador que valora muchísimo a la gente que pierde su tiempo por ir a animarnos, por lo que quiero que tengan claro que voy a trabajar como un loco para poder estar ahí y brindarles el tan ansiado ascenso" sentenciaba Charlie.