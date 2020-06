Clubes y deportistas de élite pueden solicitar ya las subvenciones al Ayuntamiento

Los clubes deportivos y deportistas de élite de Zamora capital pueden presentar a partir de este lunes 15 de junio la solicitud par acogerse a las subvenciones deportivas que otorga el Ayuntamiento de Zamora.

Los anuncios de la convocatoria aparecieron publicados el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 6 de julio próximo.

La Concejalía de Deportes destina este año un total de 230.000 euros en ayudas a los clubes y deportistas, que son 19.000 euros más que el pasado año. Esta cantidad se reparte entre los 102.500 euros corresponden a la denominada Línea 1, para clubes con un presupuesto superior a los 125.000 euros y equipos que compiten en ligas de carácter nacional; los 117.500 euros para la Línea 2, que comprende el resto de clubes deportivos; y los 10.000 euros para las becas directas a deportistas, que podrán percibir una cantidad de hasta 1.750 euros por cada deportista.

Podrán optar a estas ayudas los clubes deportivos sin animo de lucro y legalmente constituidos en la capital e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León, con domicilio fiscal en al ciudad de Zamora, con entidad jurídica propia, y es requisito indispensable que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias, así como con la Seguridad social y con el municipio de Zamora.

Con anterioridad a la realización del pago de las subvenciones de esta convocatoria, las entidades beneficiarias deben haber justificado en su totalidad las subvenciones anteriormente percibidas del Ayuntamiento de Zamora, y en su caso, hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de las mismas.

En el caso de las becas a los deportistas de élite, los beneficiarios deben ser mayores de 16 años, tener nacionalidad española, estar en posesión de la correspondiente licencia federativa y empadronados en el municipio de Zamora.

Con el propósito de facilitar al máximo posible la tramitación, las Bases que rigen esta convocatoria serán las aprobadas por acuerdo de Pleno de 31 de mayo de 2017 que pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de junio de 2017, así como en la Base Nacional de Subvenciones, en la dirección (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index), y en la sección de Deportes de la página web municipal, en lugar de las últimas elaboradas por la Concejalía, según ha manifestado el concejal de Deportes, Manuel Alensander Alonso, quien señala que se ha decidido no esperar a la entrada en vigor de las nuevas bases para que las pequeñas diferencias en la tramitación no afecten a las solicitudes a las que están acostumbrados a realizar los clubes desde el 2017.

Los interesados disponen de toda la información relativa a esta convocatoria, incluidas la Bases e instrucciones para la correcta presentación d ellas solicitudes en la sección de Deportes de la página web del Ayuntamiento, en la dirección: http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=518



Covid-19

Con carácter excepcional en esta ocasión a causa del Covid 19, en el supuesto caso de que el futuro perceptor de la subvención no pudiera presentar la documentación en plazo y forma señalados, no requerirá otra justificación que la acreditación de la misma por cualquier medio admisible en derecho, previamente a la resolución definitiva, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. Y dado que no es posible subvencionar dos veces la misma temporada deportiva, los deportes cuya temporada deportiva no haya finalizado a fecha de publicación de esta convocatoria, deberán entregar la documentación de la temporada vigente.