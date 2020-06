Los rivales del Zamora ya preparan el play off

El Zamora CF suma ya una semana de preparación de cara al play-off que disputará la segunda quincena de julio. Estos primeros días han servido para que la plantilla, que regresó en buen estado físico a los entrenamientos "oficiales", vaya recuperando ritmo y es que todos admiten que no es lo mismo la rutina individual que realizaron en sus domicilios durante el confinamiento, que las sesiones en el anexo, aun con las prevenciones sanitarias. Por el momento, los rojiblancos trabajan en grupos muy reducidos y apenas pasan más tiempo en las instalaciones que el destinado al trabajo físico y es que por el momento sigue sin estar permitido entrar en los vestuarios o en las salas destinadas a las charlas técnicas. El director deportivo confía en que la próxima semana, si finalmente se pasa a la Fase 3 de la desescalada puedan avanzar un poco más en la preparación, aunque mantienen la cautela. La plantilla del Zamora sigue al completo, salvo por David Ordoñez que guarda reposo tras una operación de apendicitis.

Quienes a buen seguro no podrán avanzar en este sentido son dos de los rivales del Zamora CF en este play-off exprés por llegar a la Segunda B y es que tanto Numancia B como Segoviana continuarán con el reglamento de la Fase 2, algo que no ocurrirá con la Arandina que, como el Zamora, se encuentra en una provincia que pasará previsiblemente de fase. Así, el primer equipo que tendrá enfrente el equipo zamorano, el Numancia B, tendrá que esperar un poco más para dar un paso adelante. Los sorianos llevan trabajando desde este pasado lunes, después de pasar los test serológicos. Tal y como comentaron desde el club en su página web Pablo Ayuso no ha podido contar en estas primeras sesiones con los futbolistas que actualmente están trabajando con el primer equipo como es el caso de Adri Herrera, Jara, Toni Varea, Ali y Óscar Frutos, aunque han llamado a varios juveniles para que suban el nivel de las sesiones: Víctor Martínez, Diego Romera, Sergio Martínez, Javier Vicario, Marcos Gil, Mario Otero y Javier Vidorreta. El Zamora se medirá a los sorianos el 18 o 19 de julio y hasta entonces habrá tiempo de estudiar a un rival al que tres jugadores conocen especialmente bien. Tanto el zamorano Raúl Álvarez como Guille Perero y Vallejo pertenecieron a la plantilla del filial numantino y saben que conforman una plantilla joven, rápido y con proyección hacia el primer equipo.

Mientras, Arandina y Segoviana (que tampoco podrá avanzar mucho más en las sesiones) también mantienen su preparación para ese primer partido en e que se enfrentarán en ellos. En ambos casos, desde los clubes se insiste en el objetivo de ascender y no tirar la toalla en un play-off en el que van a dejar toda su energía. Durante estos primeros días los futbolistas se han ejercitado de forma individual con el objetivo de ir recuperando tono.