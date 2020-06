El Desguaces Casquero retoma los entrenamientos

A partir hoy lunes 8 de junio, la plantilla del Desguaces Casquero vuelve a los entrenamientos después de realizarse y superar los test serológicos el pasado jueves. La fecha de vuelta de los benaventanos al trabajo coincide con la entrada de la ciudad zamorana en la fase 2 de la desescalada, lo que permite la incorporación de cuerpo técnico y jugadores a las instalaciones municipales de La Rosaleda.

Los entrenamientos del club blanquiazul serán individualizados dentro del marco que rige el protocolo de la Real Federación Española de Fútbol. Unos entrenamientos catalogados como "medios" que según el ente federativo tienen que comenzar a realizar todos los equipos participantes en las eliminatorias de ascenso en la misma fecha, por todo aquello de igualar las fuerzas.

Un desequilibrio que es notable una vez se han publicado los equipos que se han inscrito para disputar la fase de ascenso, siendo el propio Desguaces Casquero uno de los equipos que se ha visto beneficiado ya que su primer rival, O´Esteo decidió no inscribirse. Por ello, el equipo benaventano comenzará el asalto a la Segunda División el miércoles 22 de julio y no el 18 como estaba previsto. Pese a tener una ligera ventaja competitiva, los de Benavente hacían público esta semana un comunicado junto a otros 3 campeones de grupo como el Bayyana El Ejido, Leganés F.S. y Otxartabe F.S donde mostraban su malestar por las desigualdades competitivas surgidas por la renuncia de varios equipos. Otro motivo de queja de estos clubes es la dificultad que supone que gente no profesional cumpla estrictamente con el protocolo facilitado por la RFEF.

Quejas aparte y tras superar las pruebas serológicas del Covid-19, los de jugadore Chema Sánchez comenzarán su preparación con la vista puesta a ese miércoles 22 de julio. 6 semanas de entrenamientos o lo que es lo mismo, una nueva pretemporada para disputar dos encuentros, en el mejor de los casos y conseguir por fin el sueño de ver a Benavente en la mejor liga del mundo.