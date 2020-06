La Vuelta a España regresa a Puebla de Sanabria

Puebla de Sanabria volverá a tener protagonismo en la Vuelta Ciclista a España 2020. La villa será meta de la décimo quinta etapa, con salida en Mos, después de los cambios que ha tenido que introducir la organización por la cancelación de las etapas internacionales. De este modo, Puebla volverá a ser objeto de cámaras de todo el mundo cuando la "serpiente multicolor" afronte los últimos kilómetros del recorrido el 5 de noviembre, que a falta de confirmación oficial del calendario es la fecha que se prevé llegue el pelotón a la provincia.

En un principio, cuando se elaboró el recorrido original, no estaba previsto que la Vuelta "tocara" Zamora pero cuando se supo de la cancelación de las etapas en Portugal, el alcalde de Puebla no lo dudó. "Me puse en contacto con el director de Unipublic para mostrar nuestra disposición y todo encajó. En un principio la meta iba a ser en Oporto pero al cancelar el paso por Portugal, la opción de Puebla era la ideal", admitió el alcalde José Fernández, y es que al día siguiente la caravana irá a la vecina Salamanca.

José Fernández no ocultó su satisfacción por este hecho que está a falta de los últimos flecos y que supondrá "el único gran evento que va a haber, respetando y cumpliendo con todos los controles sanitarios.

Será una inyección y empujón al turismo de la zona después de unos meses complicados, y "además del beneficio directo, nos volveremos a mostrar al mundo", indicó.