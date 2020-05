Javier Sardá ya es noveno en la Vuelta a Vietnam

Tran Tuan Kiet, del equipo Dopagan Dong Thap, logró ayer su segundo triunfo parcial en la Vuelta Ciclista a Vietnam 2020, al imponerse al sprint en la décima etapa, de 180 kilómetros de recorrido entre las localidades de Pleiku y Buon Me Thuot, y tras la que su compañero de equipo Nguyen Tan Hoai se mantiene como líder de la general. Tran Tuan Kiet, que también ganó la séptima etapa, superó en el último esfuerzo a Quang Van Cuong (Ha Noi) y Ha Kieu Tan Dai (Nhue Binh Minh-Binh Duong), tras una etapa de transición sin dificultades montañosas y resuelta al sprint entre un grupo de siete escapados sin opciones en la general. Nguyen Tan Hoai sigue vestido de líder, con 31 segundos de ventaja sobre Trinh Duc Tam (Tap Doan Loc Troi) y 32 sobre Nguyen Truong Tai (Thanh Pho Hi Chi Minh). El zamorano Javier Sardá (Thanh Pho Hi Chi Minh) sigue noveno en la general a 51 segundos del líder. Este sábado se disputa la undécima de las 18 etapas de la carrera. Será una contrarreloj de 52 kilómetros en Buon Me Thuot.