El Zamora CF, en desacuerdo con el protocolo impuesto por la Federación

Ya son varios los clubes de Tercera División (entre ellos el Zamora CF) que han mostrado su disconformidad por el protocolo impuesto por la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes y que deben asumir en el tiempo de preparación del play-off exprés previsto para la segunda quince de julio. El director deportivo rojiblanco recordó que para poder participar en esta fase de ascenso a Segunda B deben inscribirse antes del 4 de junio y, además, firmar "que nos hacemos cargo de todos los protocolos y normas de seguridad que nos piden durante estas semanas", mientras que la Federación Española se exime de cualquier responsabilidad en materia de prevención.

A juicio de César Villafañe se está equiparando, en cuanto a exigencias, a los clubes de Primera y Segunda con los de Segunda B y Tercera y "es algo muy complicado porque por ejemplo se pide a los jugadores que tenga la menor vida social posible, pero en esta categoría hay futbolistas que trabajan fuera del fútbol". Además, las distintas entidades deberán asumir todo lo relativo a la desinfección, material de protección, profesionales médicos durante los entrenamientos? y un sinfín de medidas que "van a suponer un gran desembolso que se suma a la ampliación de contratos de jugadores y técnicos que hay que hacer al alargarse el tiempo de competición".

En el Zamora CF, aunque van a hacer frente a todas las condiciones, sí han remitido un escrito para exponer lo que consideran injusto y es que consideran que todo esto puede dejar muy tocados a los clubes.

Dentro de las medidas de seguridad, hoy comienzan a realizarse test serológicos entre los integrantes de la plantilla.

Siguiendo con las exigencias impuestas, el sindicato Futbolistas ON envió una carta a la Federación y CDS exigiendo "igualdad de condiciones" para los futbolistas de Segunda B y Tercera ante la circular informativa recibida. Futbolistas ON dice haber recibido la "lógica inquietud y preocupación de los futbolistas" y "de ahí" nace sus "reivindicaciones". "El Covid-19 no distingue de categorías, todos los futbolistas son profesionales y se enfrentan al virus exactamente igual que los de LaLiga. Por ello, exigimos igualdad de condiciones en cuanto a seguridad sanitaria". Además, el sindicato recuerda que "a los clubes se les deben proporcionar los recursos materiales y de personal para que puedan cumplir los protocolos que garantizan esa igualdad. En concreto, para que puedan realizar los test del Covid-19 a todos los futbolistas que vayan a competir y no solo a los que presenten síntomas, puesto que, como es sabido, son habituales los casos asintomáticos".

A este respecto, Futbolistas On indica que están "en completo desacuerdo" con que la circular "recomiende a los futbolistas que no hagan vida social y se mantengan en sus domicilios o lugares de concentración al terminar los entrenamientos".

En este sentido, explican que "un gran número de jugadores de Segunda B y Tercera División necesitan otro trabajo para complementar los salarios que cobran como futbolistas y por eso deben acudir a sus puestos laborales antes o después de los entrenamientos, por lo que es una recomendación que no pueden cumplir" y aseguran que esta recomendación de confinamiento después de entrenarse es exclusiva para los futbolistas de estas dos categorías, pues "no se les recomienda a los compañeros de Primera y Segunda División".

"En conclusión, en Futbolistas ON creemos y así se lo hacemos saber a la RFEF y al CSD que si no se facilita la prueba del Covid-19 a todos los futbolistas que vayan a competir, se les expone a estar en contacto cuerpo a cuerpo, sin distancia ni protección, con posibles positivos asintomáticos. La solución no está en confinarlos al terminar su entrenamiento. Ellos son los primeros y más interesados en poder disputar los playoff, pero lógicamente siempre que se garantice su salud, pues de lo contrario sería contraproducente finalizar la competición".