"Solo tocamos a jugadores aficionados sin contrato"

La dirección deportiva del Zamora CF ha salido al paso de las acusaciones vertidas por algunos clubes sobre sus contactos con jugadores de las categorías inferiores, señalando que sus gestiones tan sólo se realizan "con jugadores aficionados sin contrato". Esta reacción se produce después de que la UD Bovedana acusase al club rojiblanco de conversar con jugadores de su cantera sin el previo consentimiento del club toresano. Una acusación que fue respaldada por el CD Villaralbo. Zamora CF y Bovedana mantuvieron ayer una reunión tras la que el equipo toresano señaló que "tenemos una buena relación con el Zamora CF y así seguirá siendo tras la conversación mantenida en la mañana de hoy en el que cada uno hemos expuesto nuestras posiciones. No queremos polémica de ningún tipo, estamos todos a sumar", añadió en las redes sociales el club azulón.

Por otro lado, continúa la nota emitida este lunes, en los dos últimos años la Escuela de Fútbol del Zamora CF "se ha puesto en contacto con todos los equipos de la provincia. Por unos hemos sido atendidos y por otros no, con los que si nos han atendido, con unos se han llegado a acuerdos de colaboración, con otros se han entablado buenas relaciones y con algunos no se consiguió nada positivo" por lo que el club rojiblanco concluye que se está actuando con los clubes según el trato y las actuaciones de estos hacia nosotros".

Por su parte, el Villaralbo volvió ayer a mostrarse en contra de las supuestas actuaciones del Zamora CF: "Condenamos estas prácticas y creemos que, si no es mucho pedir, cualquier club que quiera ponerse en contacto con alguno de nuestros jugadores, nos lo comunique previamente a realizar dicho acto. Confiamos en la buena relación con los demás clubes de la provincia y fuera de ella, y que sería un acto cortés y de buenas maneras, avisar al club de pertenencia del jugador antes de "tocarlo". Además, la nota emitida ayer por el Villaralbo añade que "no pondremos ningún impedimiento a los contactos ya que somos de la idea de que en el CD Villaralbo está quien quiere estar, sin ningún tipo de obligación al respecto. Consideramos que el capital humano está muy por encima de cualquier otra cosa". En esta misma línea, el CD Amor de Dios recriminó a la UDS Salamanca haber "tocado" a varios jugadores suyos: "El Salamanca CF UDS no debe tener suficientes jugadores en Salamanca y su provincia que tiene que venir a Zamora a tocar y llamar a más de ocho jugadores en edad cadete de varios clubes".