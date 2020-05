Víctor de Aldama: "Es una cacicada celebrar un play-off a finales de julio"

Aunque ahora mismo el procedimiento esta paralizado por el estado de alerta que se vive en el país debido a la pandemia del coronavirus, el presidente ejecutivo del Zamora CF, y uno de los propietarios del Grupo Vivir, aseguró que ellos van a cumplir con la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva, tal y como se aprobó en asamblea. No obstante, Víctor de Aldama sí puso de relieve la "falta de cariño" que han sentido desde algunos estamentos desde su llegada a la entidad rojiblanca y es que recordó que cuando ellos llegaron "o nos llamaron" el club estaba en peligro de desaparición. De este sentimiento excluye a una afición a la que está muy agradecido por el cariño que siempre les han mostrado, e insistió en que no está en sus planes abandonar. En lo que no hay novedades es en la cesión del Ruta de la Plata, un contrato que lleva mucho tiempo en precario y que ellos quieren poder al día. "No estamos contentos. Hemos mandado al Ayuntamiento varias opciones, con ejemplos de lo que sucede en otras ciudades, pero no hemos recibido respuesta".